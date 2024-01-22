Командующий Сырский о фронте: ситуация напряженная, РФ бьет артиллерией и БПЛА

Генерал посетил передовую. По его словам, устранены проблемные вопросы.

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Россияне продолжают штурмовать украинские позиции / коллаж Главреда. Фото: Телеграмм Александра Сырского

Командующий Восточной группировкой ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что ситуация на Северском и Бахмутском направлениях остается сложной.

В своем телеграмме Сырский поделился тем, что противник бьет по ВСУ из всех имеющихся видов вооружения, применяя, в частности, ударные БПЛА.

"Обстановка остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведением штурмовых действий", - высказался генерал. видео дня

Также, добавил Сырский, на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов.

Подробнее о ситуации на фронте - данные Генштаба

Марьинское направление

Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 16 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

Запорожское направление, юг

Нашими защитниками отражена атака врага недалеко от Работино Запорожской области, где оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

Ситуация на фронте - общая картина

Накануне стало известно, что украинские войска отступили из села Крахмальное, которое расположенное на автомобильной дороге Купянск-Сватово.

Крахмальное находилось под контролем российских войск в 2022 году, затем было освобождено во время Харьковской контрнаступательной операции Сил обороны Украины, а сейчас село снова оказалось под оккупацией россиян.

Кроме того, в ISW зафиксировали продвижение оккупантов по улицам Авдеевки. Захватчикам удалось продвинуться в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной и вдоль полосы деревьев на юго-западе Авдеевки.

По словам Героя Украины, сержанта 110-й отдельной механизированной бригады Игоря Тимощука, россияне окружили Авдеевку с трех сторон, а украинские защитники не были готовы, что россияне пойдут на штурм в таком количестве.

"Артиллерия нашей и соседних бригад, находившихся по левому и правому краю, остановили первый штурм. Мы удержали Авдеевку, мы и дальше ее удерживаем. И скажу честно, было не то, что странно... через восемь дней он снова повторился. А они по своим трупам просто проходили", - пояснил украинский защитник.

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