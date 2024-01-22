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Бои за Авдеевку: в ISW зафиксировали продвижение оккупантов по улицам города

Анна Ярославская
22 января 2024, 06:54
Захватчикам удалось продвинуться в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной и вдоль полосы деревьев на юго-западе Авдеевки.
Бои за Авдеевку: в ISW зафиксировали продвижение оккупантов по улицам города
В районе Авдеевки продолжаются позиционные бои / колаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны, Facebook

Российские оккупанты продвинулись в Авдеевке Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Как свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 21 января, захватчикам удалось продвинуться в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной (на юге Авдеевки) и вдоль полосы деревьев на юго-западе Авдеевки. Российские войска подтвердили наступление на юг и юго-запад от Авдеевки, передает ISW.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что российские войска продвигались по улицам Колосова и Лермонтова, хотя ISW не наблюдает визуального подтверждения этого продвижения.

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Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного; возле Авдеевского коксохима на северо-западе города; к западу от Авдеевки у Северного; к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского, Водяного и Невельского.

Военные аналитики также отметили, что командующий Таврической группировки войск ВСУ Александр Тарнавский и спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун заявили, что российские войска готовятся усилить активность на Авдеевском направлении и сконцентрировали в этом районе более 40 тысяч человек.

Тарнавский сообщил, что за последние двое суток российские войска не наносили авиаудары на Таврическом направлении.

Бои за Авдевку

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении, которое сейчас является одним из самых сложных. Об этом в 20 января рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) генерал Игорь Романенко отметив, что ситуация в Авдеевке является критической.

Бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что Авдеевка работает как страшная мясорубка, но является выгодной для Украины, поскольку потери оккупантов в городе значительно больше, чем в ВСУ. Соотношение потерь составляет 1 к 10 в пользу украинских сил.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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