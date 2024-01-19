'Авдеевка - огромная страшная мясорубка': Дикий раскрыл колоссальные потери РФ

Авдеевка работает как страшная мясорубка, но является выгодной для Украины, поскольку потери оккупантов в городе значительно больше чем в ВСУ. Соотношение потерь составляет 1 к 10 в пользу украинских сил. Об этом сообщил бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Эспрессо".
"Авдеевка сейчас работает как огромная страшная мясорубка. Быть внутри мясорубки - ужасно, в том числе и для наших защитников. Но сейчас там соотношение потерь 1 к 10 в нашу пользу. В этом смысле "Авдеевская мясорубка", однозначно, сейчас для нас очень выгодна. Так будет оставаться до тех пор, пока держится трасса через Горловку", - рассказал Дикий.
По его словам, удержание трассы через Горловку является критическим фактором, который позволяет украинским войскам держать позиции в Авдеевке. Пока трасса остается под контролем ВСУ, они могут обеспечивать себя едой, боеприпасами и вывозить раненых, а потому отходить из Авдеевки не будут. Коксохим в этом контексте выступает надежной крепостью.
"Да, она (трасса - ред.) простреливается, используется в экстремальном режиме по ночам, и не колоннами, а отдельными машинами. Но БК едет, еду завозят, раненых вывозят. Соответственно, коксохим - надежная крепость, с очень хорошими бетонными перекрытиями, которые в принципе даже КАБы выдерживают", - пояснил он.
Дикий также отметил, что ситуация на Авдеевском направлении является выгодной для украинской стороны, поскольку потери противника значительно превышают потери ВСУ, именно из-за коксохима. Соотношение потерь оккупантов к украинским силам в Авдеевке даже выше, чем в других горячих точках, таких как Бахмут.
"Это даже не Бахмутское соотношение, 1 к 7 или 1 к 8. В Бахмуте не было такой фортификации", - добавил он.
Ситуация вблизи Авдеевки
Напомним, оккупанты пытаются перерезать логистику в Авдеевку, сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш. Ситуация является напряженной и россияне проводят многочисленные обстрелы, направленные на дорогу в город.
Как сообщал Главред, российские войска продолжают атаки на Авдеевку, используя новую тактику. Оккупанты активно задействуют боевую авиацию и ведут столкновения севернее Авдеевского коксохимического завода из-за значительных потерь в этом районе.
Кроме этого, в течение трех дней оккупанты потеряли значительный объем техники на Авдеевском направлении. Украинские защитники успешно уничтожили 41 единицу вражеской бронетехники, которую россияне используют для поддержки пехоты.
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