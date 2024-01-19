Россияне изменили тактику в Авдеевке: Штупун раскрыл цели врага и новый метод атак

Российские войска продолжают штурм Авдеевки и применяют новую тактику атак, чтобы продвинуться.

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Российские оккупанты используют новую тактику из-за значительных потерь / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского, 22 отдельная механизированная бригада

Войска оккупантов не прекращают попыток захвата Авдеевки. Россияне применяют новую тактику: они активно используют боевую авиацию и технику малыми группами, пытаясь продвинуться вперед. Об этом рассказал спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

По словам спикера, цель противника в районе Авдеевки остается неизменной - оккупанты пытаются окружить или захватить город. Ежедневно происходят боевые столкновения возле Авдеевского коксохимического завода, но сейчас их действия фокусируются на севере, минуя коксохимический завод из-за больших потерь.

"Враг очень активизировал боевую авиацию. Пытается разбить наши позиции и идти вперед", - рассказал он.

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Штупун заметил, что россияне пытаются подвезти пехоту ближе к линии соприкосновения, используя небольшие группы техники в одной атаке. Ранее в одной атаке оккупанты задействовали 10-15 единиц техники.

"Сейчас идет два танка, а также 2-3 БМП или МТЛБ, на которых сидит десант врага. Потому что когда их пехота идет пешком, то наши FPV-дроны выбивают их. А используя такую тактику, враг пытается быстрее подбросить пехоту к переднему краю", - добавил Штупун.

Ситуация на Авдеевском направлении

Как сообщал Главред, россияне пытаются перерезать логистический путь в Авдеевку, поэтому направляют все свои усилия на это направление.

Также аналитики группы Deepstate отмечают, что последние несколько дней были тяжелыми для украинских защитников в Авдеевке. Русские оккупанты нанесли почти 100 ударов КАБами по городу 17 и 18 января. В Степном продолжаются столкновения, где пехота врага пыталась закрепиться на северных окраинах села, но бойцы Сил обороны нанесли существенные потери противнику.

Кроме этого, на Авдеевском направлении украинские защитники удачно ликвидируют вражескую бронетехнику, которую русские используют для поддержки пехоты. За три дня оккупанты потеряли 41 единицу техники, в том числе 17 танков.

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