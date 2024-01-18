"Намерения врага известны": генерал - об осложнении ситуации на Харьковщине

Российские оккупанты пытаются прощупать позиции украинских военных в Харьковской области, чтобы потом начать наступление. Таким образом враг хочет оттянуть украинские войска на это направление. Об этом во время чата на Главреде заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.
В то же время оккупанты будут продолжать бить ракетами и дронами по домам мирных украинцев.
"Враг на данный момент пытается выполнить две задачи: с одной стороны, продемонстрировать, что он будет наступать, но это будет отвлекающий маневр (при этом он наносит удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре, чтобы запугивать украинцев), а с другой – враг так прощупывает наши позиции и оттягивает наши войска на это направление", - говорит Маломуж.видео дня
Он добавил, что РФ лишь имитирует создание плацдарма для возможных наступлений.
"Мы располагаем информацией относительно намерений врага, а потому никакие провокации на этом направлении не будут иметь успеха", - добавил генерал.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Угроза наступления на Харьков
Журналисты издания The Telegraph 4 января выпустили материал, в котором шла речь о том, что оккупанты России готовятся к наступлению в районе Купянска. Как полагают британцы, захватчики будут атаковать 15 января.
В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя угрозу наступления на Харьков, призвали не поддаваться паническим настроениям. Разведке известно, что происходит на границе, военные готовы к любым сценариям.
Войска России штурмуют Купянское направление еще с октября, заметил представитель ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, несмотря на ежедневные атаки, врагу не удалось достичь успеха.
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