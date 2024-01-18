"Намерения врага известны": генерал - об осложнении ситуации на Харьковщине

Российские оккупанты хотят оттянуть украинские силы на это направление.

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Россияне хотят оттянуть украинские силы на Харьковщину / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Главред

Российские оккупанты пытаются прощупать позиции украинских военных в Харьковской области, чтобы потом начать наступление. Таким образом враг хочет оттянуть украинские войска на это направление. Об этом во время чата на Главреде заявил генерал армии Украины Николай Маломуж.

В то же время оккупанты будут продолжать бить ракетами и дронами по домам мирных украинцев.

"Враг на данный момент пытается выполнить две задачи: с одной стороны, продемонстрировать, что он будет наступать, но это будет отвлекающий маневр (при этом он наносит удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре, чтобы запугивать украинцев), а с другой – враг так прощупывает наши позиции и оттягивает наши войска на это направление", - говорит Маломуж. видео дня

Он добавил, что РФ лишь имитирует создание плацдарма для возможных наступлений.

"Мы располагаем информацией относительно намерений врага, а потому никакие провокации на этом направлении не будут иметь успеха", - добавил генерал.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Угроза наступления на Харьков

Журналисты издания The Telegraph 4 января выпустили материал, в котором шла речь о том, что оккупанты России готовятся к наступлению в районе Купянска. Как полагают британцы, захватчики будут атаковать 15 января.

В Главном управлении разведки Минобороны, комментируя угрозу наступления на Харьков, призвали не поддаваться паническим настроениям. Разведке известно, что происходит на границе, военные готовы к любым сценариям.

Войска России штурмуют Купянское направление еще с октября, заметил представитель ВСУ Владимир Фитьо. По его словам, несмотря на ежедневные атаки, врагу не удалось достичь успеха.

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