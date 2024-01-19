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Тяжелее, чем кажется: в DeepState рассказали о ситуации на фронте

Анна Ярославская
19 января 2024, 07:31
Последние дни были очень тяжелыми для украинских защитников в Авдеевке. Так, россияне нанесли 17 и 18 января почти 100 ударов КАБами по городу.
ВСУ
Российские оккупанты нанесли 17 и 18 января почти 100 ударов КАБами по Авдеевке / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Аналитики группы Deepstate проанализировали ситуацию на фронте и заявили, что последние несколько дней были очень тяжелыми для украинских защитников в Авдеевке. Российские оккупанты нанесли 17 и 18 января почти 100 ударов КАБами по городу.

Авдеевское направление

В отчете 19 января сказано, что в Степовом продолжаются столкновения. Пехота врага пыталась закрепиться на северных окраинах деревни, но бойцы Сил Обороны нанесли существенные потери противнику.

Южнее Авдеевки также крайне тяжелая ситуация. Россияне продвинулись к дачному поселению "Виноградники". Кроме того, оккупанты проводили штурмовые действия на "Царскую охоту" и соседние позиции.

видео дня

Также ВС РФ продолжают давление с Марьинки на Георгиевку и проводят штурмовые действия с севера и юга Новомихайловки, пытаясь взять деревню в клещи.

Бахмутское направление

Противник практически захватил Веселое. Россияне пытались улучшить тактическое положение возле Клещиевки, но успеха не имели.

Сватовское направление

В отчете говорится, что возле Орлянки враг отбил часть позиций. Восточнее Табаевки враг прорвал позиции одной из бригад ТрО, ситуация уточняется.

ВС РФ проводили наступательные действия восточнее Тернов.

Таврический отрезок

Эксперты заявили, что в Крынках Херсонской области ситуация тяжелее, чем кажется. Россияне атакуют пехотой и пытаются максимально выбить логистику Сил обороны.

На остальных направлениях, как сообщили аналитики, изменений нет.

"Снова наступаем на те же грабли. Снова те же проблемы и ошибки", — резюмировали в DeepState.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, на Авдеевском направлении украинские защитники активно уничтожают вражескую бронетехнику, которой россияне поддерживают пехоту. За три дня оккупанты потеряли 41 единицу техники. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. По данным ISW, недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение на юго-запад от Авдеевки.

Сообщалось также, что российские оккупационные войска пытаются перерезать дороги, которые ведут в Авдеевку для того, чтобы окружить город и оставить Силы обороны Украины на этом направлении без надлежащего снабжения.

Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Однако река Днепр замерзла на многих участках и это усложняет переправу украинским военным. Кроме того, оккупантам труднее действовать на островах Днепра.

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