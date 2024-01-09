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Колоссальные потери под Авдеевкой: эксперт рассказал о боях за город

Юрий Берендий
9 января 2024, 16:23
Военный эксперт отметил, что россияне продолжают наступать на Авдеевку даже ценой рекордных потерь среди личного состава и техники.
Авдеевка, Солдаты
Эксперт раскрыл потери сторон в ходе боев за Авдеевку / Коллаж Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 43 отдельная механизированная бригада

Авдеевка станет известна как одна из важных страниц в истории военного мастерства Украины. Силы обороны смогли отразить наступление врага и не допустить значительного прорыва российских войск на этом направлении. Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт Сергей Грабский.

Он подчеркнул, что даже небольшое продвижение российских оккупантов на 50-100 метров уже рассматривается как значительный успех для них.

"Авдеевка уже стала золотой страницей в истории военного искусства Украины. Потому что противник, не забывайте, в таком темпе атакует Авдеевку уже начиная с 7 октября. И то, что делают украинские бойцы на этой территории - герои 47-й, 53-й и 110-й бригад, герои отдельных подразделений - вообще выходят за рамки обычной оценки боевых действий. То, что они сделали уже - это выдающийся подвиг. Соотношение потерь - 1 к 10, а то и 1 к 20, соотношение потерь в технике - 1 к 13. Это уже выдающаяся победа Украины, независимо от того, чем закончится битва за Авдеевку", - сказал военный эксперт.

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Грабский отметил, что оборона Авдеевки будет продолжаться, пока будет существовать стратегическая необходимость проведения такой операции в очень сложных условиях и при ограниченных возможностях поставки военных ресурсов.

Он отметил, что если сравнить задачи оборонительной операции Украины с задачами наступательной операции Российской Федерации с точки зрения общих требований оперативного искусства, то Украина ведет сейчас впечатляющую оборонительную операцию, несмотря на значительные трудности, с которыми она сталкивается.

Военный эксперт подчеркнул, что российские оккупанты, несмотря на потери, продолжают наступление для достижения минимальных успехов на этом направлении.

"Но Россию это не останавливает. Для нее бойцы — такой же расходный материал, как, в конце концов, и какое-то железо, к которому они относятся бережнее, по сравнению с солдатами. И поэтому Россия продолжает такие безумные боевые действия на этом направлении, теряя колоссальные силы и средства", — сказал Грабский.

Кто такой Сергей Грабский

Сергей Грабский - украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль Альянса "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

Боевые действия на Авдеевском направлении

С начала октября российские войска активизировались на Авдеевском направлении. За это время им не удалось добиться значительных успехов на этом отрезке фронта, а их потери были значительными. По словам военного эксперта Юрия Федорова, до тех пор, пока российским войскам не удастся захватить Авдеевский коксохим, окружение города останется невозможным.

8 января сообщалось, что российские оккупационные войска ведут штурмовые действия по всем направлениям в сторону Авдеевки в Донецкой области и наносят авиаудары по городу.

Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что с октября во время активных штурмов Авдеевского плацдарма в Донецкой области россияне потеряли 411 единиц техники, тогда как Украина - лишь 30.

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война в Украине Авдеевка
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