Днепр замерз, на левобережье Херсонщины - осложнения: в ISW раскрыли детали

В настоящее время подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы. Под Крынками продолжаются позиционные бои.

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Изменения линии фронта на левобережье Херсонщины не зафиксированы / Коллаж: Главред, Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области. Однако река Днепр замерзла на многих участках и это усложняет переправу украинским военным. Кроме того, оккупантам труднее действовать на островах Днепра. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Эксперты ISW отмечают, что в настоящее время подтвержденные изменения линии фронта на этом участке не зафиксированы. Под Крынками также продолжаются позиционные бои.

Аналитики пишут со ссылкой на российских милблогеров, что личный состав 8-й роты 810-й отдельной морской пехотной бригады (ЧФ) поднял российский флаг над центром Крынок. Впрочем, американские специалисты не заметили никаких визуальных доказательств, подтверждающих это утверждение. Эксперты ISW отмечают, что позиционные бои продолжались под Крынками.

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Также сообщается, что подразделения российской 205-й мотострелковой бригады (49-й ОМСБр) и 2-го зенитно-ракетного полка (104-й дивизии ВДВ) действуют вблизи Днепровских островов и у Казачьих Лагерей (к западу от Крынок) соответственно.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

17 января пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что армия оккупантов штурмует позиции Вооруженных сил Украины возле Крынок. Однако результативность атак российских войск является нулевой.

По словам Гуменюк, ситуация осложнена как боевыми действиями, так и погодными условиями. Неблагоприятные погодные условия, такие как ледяной покров на реке, затрудняют логистику, но не мешают выполнению задач. Несмотря на это, логистика обеспечивается и россиян это очень злит.

Также сообщалось, что в зоне ответственности Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Враг не прекращает попыток выбить наши подразделения с позиций на левобережье Днепра. За сутки 16 января противник активизировался и совершил шесть неудачных штурмов.

В Херсонской области украинские защитники из американского РСЗО HIMARS уничтожили вражеский ЗРК "Оса", когда там находился командир второго зенитно-ракетного полка ВДВ армии РФ подполковник Руслан Атанов.

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