Огромные потери: офицер ВСУ рассказал о ситуации на Авдеевском направлении

Офицер отмечает, что на Авдеевском направлении российские войска ежедневно теряют сотни своих военных в попытках наступления на позиции Сил обороны Украины.

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Офицер назвал главную цель оккупантов на Авдеевском направлении / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска пытаются перерезать дороги, которые ведут в Авдеевку для того, чтобы окружить город и оставить Силы обороны Украины на этом направлении без надлежащего снабжения. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, самая сложная ситуация на этом направлении остается на севере и на юго-западе от Авдеевки.

"Цели у них остаются те же - перерезать дороги, окружить Авдеевку и отчитаться своему фюреру о том, что мы типа взяли Авдеевку и все у нас хорошо", - пояснил военный.

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Однако он добавляет, что несмотря на сложные погодные условия, Силы обороны Украины продолжают выполнять поставленные задачи и удерживать оборону в районе Авдеевки. Офицер отмечает, что россияне в ходе наступательных действий практически не используют бронетехнику.

"Если мы ее видим на дальних подступах, техника, которая там пытается стрелять с закрытых позиций, те же танки, то мы их тоже там подбиваем и на днях тоже было такое что мы там не уничтожили, но подбивали их танки Т-72. Также активно охотимся за центрами управления беспилотниками, понимая, что мы не надо ждать пока они к нам прилетят", - отметил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Кроме того, он указал на то, что в районе Авдеевской промзоны украинские войска ведут активные бои с российскими оккупантами. Этот район имеет хорошо обустроенные оборонительные сооружения с 2014 года. Цехоцкий также отметил, что российские оккупанты теряют сотни солдат на Авдеевском направлении каждый день.

"Если брать по всему Авдеевскому направлению - Авдеевка, Марьинка, то это сотни - круглосуточно. Даже у нас по перехвату есть информация, что докладывает командир одной из групп: у нас тут трехсотые; говорит: ну, ты знаешь что делать, если не сделаешь, то я тебя... Вот они их сами утилизируют, чтобы не выносить, не прилагать усилий для того, чтобы оказать помощь. Это все рано или поздно все равно оно отражается на моральном состоянии их бойцов. Видите, что у них там уже творится и уже Башкортостан поднялся, я думаю, это дело времени", - резюмировал он.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочка, Авдеевка потеряла свою важность для российской армии. Он добавляет, что значение города для российского военно-политического командования является сугубо политическим.

Также офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов сообщил, что российская армия готовится к возобновление наступательных действий вблизи Авдеевки, накапливая силы и средства в оккупированных Донецке и Макеевке.

Последние три месяца ВСУ удерживают свои позиции в Авдеевке, несмотря на давление вражеских сил. Украинские военные не покинут город, поскольку его потеря потребует значительных усилий для возвращения под контроль Украины.

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