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Чрезвычайно тяжелые боевые условия: Гуменюк сообщила про оборону Крынок

Елизавета Бельмас
18 января 2024, 14:20
Защитники Украины в режиме реального времени борются за Левобережье Херсонской области.
Гуменюк сообщила про оборону Крынок
Гуменюк сообщила про оборону Крынок / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных сил ВСУ

Украинские воины продоложают удерживать позиции и расширять плацдарм в крайне тяжелых условиях на левом берегу Херсонщины. О героизме воинов Украины рассказала начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По словам начальницы пресс-центра, бойцы пытаются использовать все возможности для того, чтобы занять новые позиции на этом участке фронта.

Российские захватчики пытаются штурмовать позиции Сил обороны Украины и за сутки 17 января пытались атаковать наших бойцов около 6 раз.

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Также она добавила, что враг не прекращает попыток выбить украинцев из плацдарма, где им уже удалось закрепиться, однако благодаря героизму военных, атаки для россиян оказываются безуспешными.

Помимо прочего, продолжается "очень тяжелая" работа по расширению плацдарма и пока этому способствуют погодные условия.

"Эта работа очень тяжелая. Во времени она может показаться несколько замедленной, но она происходит в чрезвычайно тяжелых боевых условиях. Поэтому каждый метр - это существенное достижение", - резюмировала Гуменюк.

Ситуация на фронте в Украине

Как сообщал Главред, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что в течение суток, 17 января, наши воины уничтожили 57 единиц военной техники врага на Таврическом направлении. Однако противник снова начал активно применять бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты.

Также, диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) войск агрессора России с начала года 5 раз пытались зайти на границы Черниговской и Сумской областей. Украинские войска продолжают наблюдать за действиями врага. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

К тому же, российские оккупационные войска проводят наступательные действия по всей линии фронта. За прошедшие 24 часа на поле боя было 78 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует в районах Кременной Луганской и Авдеевки Донецкой областей. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

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