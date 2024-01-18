Войска РФ атакуют по всему фронту: в Генштабе назвали главные направления ударов

Бойцы ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и отражают контратаки российских оккупантов, рассказали в Генеральном штабе.

https://glavred.info/ukraine/voyska-rf-atakuyut-po-vsemu-frontu-v-genshtabe-nazvali-glavnye-napravleniya-udarov-10534148.html Ссылка скопирована

Силы обороны Украины отражают атаки оккупантов на фронте / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска проводят наступательные действия по всей линии фронта. За прошедшие 24 часа на поле боя было 78 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует в районах Кременной Луганской и Авдеевки Донецкой областей. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

В сводке Генштаба на утро, 18 января, говорится о том, что войска РФ наступают в районах ряда городов и населенных пунктов – Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого и Крынок.

Бойцы сил обороны Украины отражают атаки захватчиков. В частности, в направлении Купянска отбито шесть атак в районе населенного пункта Синьковка.

видео дня

Кроме того, ВСУ по-прежнему удерживают и расширяют плацдарм на левобережье Херсонщины. Там отбито 6 атак россиян.

Война России против Украины

Войска РФ готовятся к новому наступлению на Авдеевку, считает офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов. По его словам, в прошлом году враг проиграл битву за город, но будет снова собирать силы, чтобы взять реванш.

К выборам Путина Россия попытается захватить два города, считает военный эксперт Роман Свитан. В интервью Главреду он рассказал о том, что оккупанты будут атаковать в районах Купянска и Авдеевки. Как полагает Свитан, Авдеевку попытаются "подарить" Путину к его "перевыборам".

Армия РФ готовится к наступлению на Купянск в ближайшие недели, считают аналитики американского Института изучения войны. При этом согласно их оценкам, у захватчиков нет сил для проведения широкомасштабных операций в Харьковской области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.