Войска РФ атакуют по всему фронту: в Генштабе назвали главные направления ударов

Российские оккупационные войска проводят наступательные действия по всей линии фронта. За прошедшие 24 часа на поле боя было 78 боевых столкновений. Наиболее активно враг действует в районах Кременной Луганской и Авдеевки Донецкой областей. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.
В сводке Генштаба на утро, 18 января, говорится о том, что войска РФ наступают в районах ряда городов и населенных пунктов – Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Новодонецкого и Крынок.
Бойцы сил обороны Украины отражают атаки захватчиков. В частности, в направлении Купянска отбито шесть атак в районе населенного пункта Синьковка.
Кроме того, ВСУ по-прежнему удерживают и расширяют плацдарм на левобережье Херсонщины. Там отбито 6 атак россиян.
Война России против Украины
Войска РФ готовятся к новому наступлению на Авдеевку, считает офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов. По его словам, в прошлом году враг проиграл битву за город, но будет снова собирать силы, чтобы взять реванш.
К выборам Путина Россия попытается захватить два города, считает военный эксперт Роман Свитан. В интервью Главреду он рассказал о том, что оккупанты будут атаковать в районах Купянска и Авдеевки. Как полагает Свитан, Авдеевку попытаются "подарить" Путину к его "перевыборам".
Армия РФ готовится к наступлению на Купянск в ближайшие недели, считают аналитики американского Института изучения войны. При этом согласно их оценкам, у захватчиков нет сил для проведения широкомасштабных операций в Харьковской области.
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