Планы Путина могут провалиться: Маломуж назвал 2 сценария дальнейшего течения войны

В случае пассивного сценария Путин может укрепиться, но если Украина будет воплощать в жизнь активный сценарий – это поломает планы российского диктатора.

https://glavred.info/ukraine/plany-putina-mogut-provalitsya-malomuzh-nazval-2-scenariya-dalneyshego-techeniya-voyny-10534532.html Ссылка скопирована

Маломуж назвал 2 сценария дальнейшего течения войны/ коллаж: Главред, фото: Главред, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ

Украина должна укреплять свою позицию как на фронте, так и на международной арене. Если этого не делать, то российский диктатор Владимир Путин будет укрепляться и через 2-3 года может чрезвычайно укрепиться.

Но если со стороны Украины будет воплощаться в жизнь активный сценарий, и на фронте будут прорывы, то за 1-2 года мы можем обесценить все усилия Путина, и это приведет к падению режима в стране-агрессоре России. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж во время чата на Главреде.

Он отметил, что перспектив у Путина не будет, если мы сгенерируем очень мощные силы на ближайшие годы, чтобы российский диктатор не создал какую-то коалицию с Северной Кореей или Ираном.

"Поэтому сейчас будут работать эффективные международные силы, чтобы обесценить эти усилия поддержки России беспилотниками, баллистическими ракетами и т.п., это большая работа. Без нашей активной позиции на фронте и международной арене Путин будет укрепляться. Если мы говорим о пассивном сценарим, то за два-три года Путин может чрезвычайно укрепиться. Если говорить о активном сценарии, то за год-полтора на фронте своими прорывами мы можем обесценить все усилия Путина, а это приведет к падению режима. Думаю, сейчас идет противоборство, какая концепция выигрывает", – отмечает Маломуж.

Он подчеркнул, что Запад понимает, какие глобальные угрозы Россия несет всему миру. РФ уже не раз угрожала миру применением ядерного оружия. И такие угрозы звучат и со стороны Путина, и со стороны Медведева, и со стороны других сторонников российского диктатора. Маломуж отмечает, что так российские оккупанты создают предпосылки для конфронтации глобального уровня и уничтожения всего человечества.

"Для противодействия таким угрозам создаются даже такие союзы, как, например, между Байденом и Си Цзиньпином. Любой, кто бы не стал президентом США, даже Трамп, будет искать способы, которые прижмут Путина, сделают невозможным применение им ядерного оружия и разжигание дальнейших военных действий", – сказал генерал армии Украины.

Он отметил, что мир будет искать способы прижать Путина, потому что активизация военных действий на территории Украины и создание угрозы для Европы будет созданием предпосылок для глобальной войны, а это уже ядерная война.

"Поэтому для того, чтобы не было угрозы Европе, США и Китаю от ядерных взрывов, эти государства будут предпринимать действия. По всем каналам до Путина донесли недопустимость применения ядерного оружия. Об этом сказали не только в НАТО, но и в Китае, Индии и другие участники ядерного клуба", – отметил Маломуж.

Смотрите прогноз Николая Маломужа о том, какие города в ближайшее время попытается захватить Россия:

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что РФ нацелилась на два крупных города. Российские оккупанты стягивают ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию синхронно с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ, заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Напомним, НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией. Глава Военного комитета НАТО заявил, что гражданское население стран Запада должно готовиться к "всесторонней войне" с РФ. Предупреждение чиновника сделано накануне начала крупнейших учений НАТО со времен холодной войны.

Также ранее сообщалось, что бойцы РДК "покрошили" россиян и захватили технику РФ во время засады в Брянской области. В РДК также обнародовали кадры с захваченным Уралом армии страны-агрессора.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.