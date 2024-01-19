Засада в Брянской области: бойцы РДК "покрошили" россиян и захватили технику РФ

В результате успешно проведенной спецоперации в Брянской области бойцы Русского добровольческого корпуса уничтожили несколько россиян и захватили вражеский армейский грузовик.
Как рассказали в Русском добровольческом корпусе, разведгруппа устроила засаду на транспорт противника.
При этом в РДК также обнародовали кадры с захваченным Уралом армии страны-агрессора.
"18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области", - рассказали в РДК.
Обратим внимание, что на ресурсах РФ сообщалось, что в Суземском районе Брянской области в засаду диверсионно-разведывательной группе попала автомашина Урал МО РФ.
"К сожалению, у нас есть погибшие и раненые. ДРГ противника атаковала грузовик и сразу отступила", – пишут российские пропагандисты.
Россияне добавили, что в помощь российским военным "оперативно прибыли пограничники".
Как сообщалось ранее, стали известны подробности мощных взрывов и пожара, которые произошли в одной из воинских частей в Брянской области.
В частности, в результате взрывов на территории воинской части образовалась огромная воронка. Кроме того, вокруг разбросана поврежденная тяжелая военная техника РФ, пострадавшая в результате взрывов.
Ранее сообщалось о том, что в Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ. По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода "Кремний Эл", который производит микроэлектронику.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Брянске ночью гремели взрывы. По словам очевидцев, взрывы связаны с атакой дронов.
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