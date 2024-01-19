Засада в Брянской области: бойцы РДК "покрошили" россиян и захватили технику РФ

В РДК также обнародовали кадры с захваченным Уралом армии страны-агрессора.

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Рейд РДК в Брянской области / t.me/russvolcorps

В результате успешно проведенной спецоперации в Брянской области бойцы Русского добровольческого корпуса уничтожили несколько россиян и захватили вражеский армейский грузовик.

Как рассказали в Русском добровольческом корпусе, разведгруппа устроила засаду на транспорт противника.

При этом в РДК также обнародовали кадры с захваченным Уралом армии страны-агрессора.

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"18 января разведгруппа РДК провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области", - рассказали в РДК.

Обратим внимание, что на ресурсах РФ сообщалось, что в Суземском районе Брянской области в засаду диверсионно-разведывательной группе попала автомашина Урал МО РФ.

"К сожалению, у нас есть погибшие и раненые. ДРГ противника атаковала грузовик и сразу отступила", – пишут российские пропагандисты.

Россияне добавили, что в помощь российским военным "оперативно прибыли пограничники".

/ t.me/russvolcorps

Как сообщалось ранее, стали известны подробности мощных взрывов и пожара, которые произошли в одной из воинских частей в Брянской области.

В частности, в результате взрывов на территории воинской части образовалась огромная воронка. Кроме того, вокруг разбросана поврежденная тяжелая военная техника РФ, пострадавшая в результате взрывов.

Ранее сообщалось о том, что в Брянске БПЛА попал в крупнейший завод микроэлектроники РФ. По данным местных жителей, взрыв был слышен в районе завода "Кремний Эл", который производит микроэлектронику.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Брянске ночью гремели взрывы. По словам очевидцев, взрывы связаны с атакой дронов.

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