РФ нацелилась на два крупных города: стянула десятки тысяч солдат для штурма

За последние несколько суток РФ значительно усилилила авиаудары, подчеркнул Владислав Селезнев.

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Россияне готовятся к новому штурму / коллаж: Главред, фото: Россми

Российские оккупанты стягивают ресурсы, чтобы в будущем атаковать Славянско-Краматорскую агломерацию синхронно с трех направлений: Часов Яр, Лиман и Угледарский выступ, заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, за последние несколько суток значительно усилились авиаудары.

"Если у него будет критическое преимущество, то ситуация может измениться коренным образом. Да и все-таки есть продвижение на юг и на север от Бахмута. То есть с тех позиций, которые были заняты в ходе летней кампании, мы вынуждены отходить. Думаю, главная причина в нехватке артиллерийских снарядов. Так как россияне на всем фронте могут отстреливать до 10 000 в сутки, а мы отвечаем только 2 000, о паритете речи не идет", – подчеркнул военный эксперт.

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В свою очередь эксперт Александр Мусиенко сомневается, что враг ударит по городу Часов Яр всей 80-тысячной группировкой.

"Как по мне, самые большие усилия будут на Авдеевском, Марьинском и Лимано-Купянском направлениях. Даже статистика показывает, что по числу обстрелов и боестолкновений они в лидерах. На Бахмутском отрезке будут атаковать, но точно не всеми силами", – добавил он.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ранее сообщалось о том, что оккупанты прорываются на Часов Яр. У российских войск есть значительные успехи в продвижении на отдельных направлениях, отмечают аналитики DeepState.

Как писала WP, из-за сокращения военной помощи от США украинские артиллеристы на фронте начинают испытывать серьезные трудности с запасами боеприпасов.

На юге отражены 17 штурмов врага на левом берегу Днепра Херсонской области. Понеся потери, противник отошел на прежние позиции. Продолжается мощная контрбатарейная борьба, где оккупационным войскам наносится огневое поражение по местам дислокации, позициям и тылам.

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