Полная демобилизация – только после войны: МО меняет подходы к службе в армии

Новый законопроект о мобилизации будет подан в Раду в ближайшие дни, подчеркнул Рустем Умеров.

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Рустем Умеров рассказал об изменениях в вопросе мобилизации / 43 отдельная механизированная бригада, УНИАН

В Украине необходимо изменить мировоззренческие подходы, а также формат мобилизации, заявил министр обороны Рустем Умеров.

"Главный месседж – как можно зайти в периметр для служения стране, что будет, когда ты зайдешь в него, как мы тебя будем тренировать, как ты будешь ехать на слаженные, какие будут отпуска и когда, как ты закончишь служить и выйдешь из этого периметра, пока идет война. То есть все эти составляющие очень содержательны", - подчеркнул он в интервью Суспильному.

Глава Минобороны уверен в том, что вопросы мобилизации, демобилизации, отсрочки и социальной защиты военнослужащих нуждаются в разъяснении или изменениях.

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"Если хотим помощи общества, то должны сказать, как и кого хотим пригласить служить, что будет с этим человеком, когда он освободится. Для этого мы готовим законопроект", - отметил он.

Министр обороны уточнил, что новый законопроект о мобилизации будет подан в Верховную Раду в ближайшие дни. По его словам, в законопроекте будут, в частности, даны ответы на вопросы: "что будет с теми, кто уже служит и что будет с теми, кого мы хотим мобилизовать". Своей целью министр назвал - "изменение парадигмы, чтобы служба не воспринималась как наказание".

Что известно о демобилизации военных

При этом он добавил, что полная демобилизация для военных будет возможна только после окончания войны.

"Слово "демобилизация" мы можем использовать только после окончания войны. Поскольку враг продолжает боевые действия, мы нашли решения, которые дадут возможность человеку, который уже два года находится в периметре, понять, какие правила будут для того, чтобы он отдохнул или был частично уволен. Мы работаем над этим и юридически, и законодательно, и технически", - резюмировал Умеров.

Мобилизация в Украине

Ранее в Минобороны уточнили позицию относительно возможности мобилизации лиц, находящихся за границей. Министр обороны Рустем Умеров не подразумевал в своих словах юридическое давление или наказание мужчин, которые уехали за границу, сказал Илларион Павлюк.

Напомним, спикер Минобороны Украины объяснил разницу между мобилизацией и рекрутингом. Рекрутинг - это сервис для добровольцев, которые хотят присоединиться к ВСУ, выбирая свои условия. Он не исключает мобилизацию, но эти две системы могут существовать параллельно.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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