Бои за Авдеевку: Силы обороны стремительно уничтожают бронетехнику оккупантов – ISW

За три дня оккупанты потеряли 41 единицу бронетехники.

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На Авдеевском направлении продолжаются бои / Колаж Главред, фото: facebook.com/zhebrivskyi, 43 окрема механізована бригада

На Авдеевском направлении украинские защитники активно уничтожают вражескую бронетехнику, которой россияне поддерживают пехоту. За три дня оккупанты потеряли 41 единицу техники. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение на юго-запад от Авдеевки. На опубликованных 17 января геолокационных снимках видно, что российские войска атаковали и захватили позицию к востоку от Невельского (к юго-западу от Авдеевки), пишут эксперты ISW.

Командующий Таврической группой украинских войск бригадный генерал Александр Тарнавский заявил 18 января, что российские войска, вероятно, на Авдеевском направлении активно используют бронетехнику для поддержки и развертывания пехоты, и что эта тактика привела к тому, что российские войска потеряли 41 единицу бронетехники, в том числе 17 танков, за последние три дня.

видео дня

Представитель Таврической группировки войск полковник Александр Штупун отметил, что российские войска обычно используют один или два танка, несколько бронетранспортеров и МТ-ЛБ (гусеничные боевые бронированные машины) для перевозки пехоты перед быстрым отходом, после чего украинские войска наносят удары по бронетехнике.

Российские и украинские источники сообщили, что позиционные бои продолжаются к северо-западу от Авдеевки возле Степного, Новокалиново и Новобахмутовки; возле коксохимического завода на северо-западе Авдеевки и промышленной зоны на юго-востоке Авдеевки; к западу от Авдеевки возле Северного и к юго-западу от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

Бои за Авдеевку

Самые активные боевые действия сейчас происходят в районе Авдеевки. Российские оккупационные войска на данный момент не способны окружить Авдеевку.

Российские оккупационные войска пытаются перерезать дороги, которые ведут в Авдеевку для того, чтобы окружить город и оставить Силы обороны Украины на этом направлении без надлежащего снабжения. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск Ивана Тимочка, Авдеевка потеряла свою важность для российской армии. Он добавляет, что значение города для российского военно-политического командования является сугубо политическим.

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