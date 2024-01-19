'Не хотят идти в атаку': россияне не могут вести масштабные атаки в Украине - разведка Эстонии

Оккупанты сконцентрировали подразделения на Луганском направлении, там возможна большая волна атак.

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Россияне сконцентрировали силы на Луганщине / Коллаж: Главред, фото: 56 мотопехотная отдельная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Российские войска не могут осуществить масштабные атаки на нескольких направлениях в Украине из-за нехватки сил. Оккупанты сконцентрировали подразделения на Луганском направлении, на других направлениях активизации атак ожидать не следует. Об этом рассказал командующий Центра военной разведки Эстонии Антс Кивисельг, сообщило издание ERR.

"Боевые действия ведутся на Луганском направлении и там несколько российских ударных подразделений понесли большие потери в результате дезертирства подразделений", - отметил Кивисельг.

По словам командующего эстонской разведки, на Луганщине возможна большая волна атак оккупантов. Вероятно, она произойдет не раньше конца января-начала февраля, когда промерзнет почва. Кроме этого, концентрация сил в одном месте свидетельствует, что "такой атакующей активности нельзя ожидать на других направлениях, потому что для этого просто не хватает сил".

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Ситуация на Донецком направлении

Кивисельг отметил, что на Донецком направлении российские войска пытаются перекрыть пути снабжения в Авдеевке, но безуспешно.

В районе Марьинки Донецкой области российские войска совершили наступление и достигли определенных успехов. Россияне использовали тактику атаки с флангов, вместо прямого штурма позиций украинских защитников.

"Это требует, чтобы подразделения были хорошо обучены и управляемы, к счастью, таких подразделений в России немного, это один из немногих случаев", - сказал Кивисельг.

Ситуация на юге Украины

По данным командующему Центра военной разведки Эстонии, на Запорожском направлении оккупанты атаковали Херсонскую область. В то же время россияне уменьшили количество обстрелов.

"Это связано с тем, что морская пехота и ВДВ, которые там в основном воюют, не хотят идти в лобовую атаку", - добавил Кивисельг.

На левобережье Днепра украинские военные удерживают созданные плацдармы, но замерзание реки создает трудности с поставками как ВСУ, так и россиян.

Война в Украине

Как сообщал Главред, оккупанты активизировали боевые действия, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. В частности, их усилия направлены на захват военной агломерации Славянск - Краматорск.

Также украинским воинам не хватает вооружений, а Россия не может развернуть серьезное наступление из-за дефицита резервов. Изменить положение может передача Западом Украине техники, в частности истребителей F-16, что позволит стране доминировать в небе, считает военный эксперт Петр Недзельский.

Кроме этого, российские войска используют новую тактику для захвата Авдеевки. Они задействуют боевую авиацию и технику в малых группах, пытаясь обойти коксохимический завод из-за потерь.

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