Сотни артобстрелов и интенсивные атаки: тяжелая ситуация на Таврическом направлении

Российские захватчики увеличивают количество атак при поддержке бронетехники и наступают на Силы обороны Украины.

https://glavred.info/ukraine/sotni-artobstrelov-i-intensivnye-ataki-tyazhelaya-situaciya-na-tavricheskom-napravlenii-10533770.html Ссылка скопирована

Сотни артобстрелов и интенсивные атаки / коллж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Защитники Украины в зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" отбивают огромные штурмы и уничтожают вражеские танки и ББМ даже при значительном увеличении количества атак с техникой. О сложной ситуации на фронте рассказал командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Украинские воины смогли уничтожить вражескую САУ "Гиацинт-С" и поразить ЗРК "Тор". Помимо прочего, по словам Тарнавского, оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники, что не принесло им успеха, однако отразилось на собственных потерях. В частности, россияне 6 танков потеряли и еще два оказались поврежденными.

В целом, накануне 16 января враги потеряли 386 соладтов и 67 единиц техники только в зоне ответственности ОСУВ "Таврия".

видео дня

"В операционной зоне ОСУВ Таврия враг нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", – сообщил Александр Тарнавский.

Ситуация на фронте в Украине

Как сообщал Главред, группировка российских оккупационных войск на территории Украины насчитывает около 460 тысяч человек, однако ежедневно армия России пополняется примерно тысячей рекрутов. Это дает россиянам возможность активно проводить наступательные операции на отдельных участках фронта. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский.

Помимо этого, российские войска ведут наступление с большим количеством военного личного состава и техники в районе Кременной Луганской области. Сейчас там наблюдается значительное накопление российских войск. об этом сообщил начальник службы связей с общественностью 63-го отдельного механизированного батальона Ростислав Ящишин.

Также, майор запаса НГУ Алексей Гетман сообщил, что россияне могут ежемесячно поставлять на всю линию фронта 70-75 танков. По словам Гетмана, россияне изо всех сил пытаются показать какие-то победные результаты к выборам президента в марте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.