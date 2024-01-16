Собрали 460 тысяч солдат: россияне готовят наступление на стратегический город

По словам аналитика, россияне готовятся начать масштабную военную операцию на Купянском направлении.

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Россияне могут активизироваться сразу на 4 направлениях / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Группировка российских оккупационных войск на территории Украины насчитывает около 460 тысяч человек, однако ежедневно армия России пополняется примерно тысячей рекрутов. Это дает россиянам возможность активно проводить наступательные операции на отдельных участках фронта. Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире элеканала FREEДОМ.

"Около тысячи рекрутов ежедневно приходят в российскую армию. Каждый день, подчеркиваю. Мы говорим о том, что на сегодня группировка противника насчитывает по основным показателям до более 460 тыс. человек и около 3 тыс. танков... О чем это говорит? Это свидетельствует о том, что противник, имея перед собой достаточно значимую группировку украинских войск на ближайшую перспективу, то есть на ближайшие несколько месяцев, может рассчитывать на проведение каких-то тактических действий, которые будут иметь, в частности, определенную оперативную цель", - сказал он.

По словам Грабского, существует вероятность, что противник может начать военные наступательные операции в районе Купянска. Он отметил, что для россиян задачей на этом этапе является захват станции "Купянск - Узловой", что может серьезно осложнить вопрос снабжения и обороны для украинских войск на левом берегу реки Оскол.

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"Мы говорим о давлении в районе Часового Яра, потому что таким образом противник будет создавать потенциальную угрозу и готовиться к дальнейшим операциям против славяно-краматорской группировки войск. Мы уже много раз говорили о необходимости для противника выдавить наши войска или окружить и уничтожить, как они мыслят, наши войска в районе Авдеевки. Ну, и следующее направление - это район Марьинки, а если точнее, Новомихайловка, где противник, прорываясь на этом направлении, создает угрозу оперативного окружения или охвата нашей группировки в районе Угледара", - сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что армия РФ имеет конкретные задачи, которые связаны с одной стратегической целью: выйти на границы Луганской и Донецкой областей и создать буферную зону в Харьковской области.

Кто такой Сергей Грабский Сергей Грабский – украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ и общественный деятель. Он родился 14 июня 1966 года в городе Тернополь. В период с 1998 по 1999 год работал в составе верификационной миссии ОБСЕ в Косово. Там он занимался обеспечением жизнедеятельности и сопровождением конвоев миссии. В марте 2009 года в составе тренировочной миссии НАТО уехал в Ирак. Получил первым среди граждан Украины медаль НАТО "За особые заслуги". Участвовал в подготовке миротворческих контингентов ВСУ, пишет Википедия.

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