Изменит ли потеря РФ самолета А-50 расстановку сил в небе: в ВСУ дали ответ

У России есть еще несколько единиц самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в рабочем состоянии, и Путин не собирается останавливаться.

https://glavred.info/ukraine/izmenit-li-poterya-rf-samoleta-a-50-rasstanovku-sil-v-nebe-v-vsu-dali-otvet-10533620.html Ссылка скопирована

Юрий Игнат прокомментировал уничтожение Воздушными силами российского самолета А-50 / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, МО РФ

Потеря Россией одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 заставит оккупантов вести себя в небе более осторожно, но не может кардинально повлиять на расстановку сил с применением авиации на фронте. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"У Воздушных сил появились возможности наносить такие эффективные удары, так что агрессор, вероятно, будет вести себя осторожнее. Конечно – это серьезный удар по авиации РФ, а главное – по имиджу российского режима. Потеря такого борта как А-50 вероятно имела место впервые в истории", - сказал Игнат в комментарии Украинской правде.

По его словам, у РФ есть довольно большой "авиапарк" со многими воздушными средствами поражения, но каждая успешная спецоперация Сил обороны Украины приводит к определенным изменениям в тактике врага.

видео дня

"У России есть еще несколько единиц самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в рабочем состоянии, диктатор не собирается останавливаться, поэтому враг вероятно продолжит воплощать свои преступные намерения по ведению военных действий", - сказал военный.

Игнат также напомнил, что Воздушным силам удалось "подловить" пять бортов на севере и три российских истребителя, которые наносили удары авиабомбами вблизи линии фронта на Южном направлении. После этого противник опасается подлетать поближе к линии столкновения.

Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22

Украинские военные сбили сразу два российских самолета над акваторией Азовского моря. Это произошло вечером 14 января. Речь идет о самолетах А-50 и Ил-22. Информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые. Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что поражение российских самолетов может отсрочить новые ракетные удары РФ по Украине.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.