УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Изменит ли потеря РФ самолета А-50 расстановку сил в небе: в ВСУ дали ответ

Анна Ярославская
16 января 2024, 10:58
У России есть еще несколько единиц самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в рабочем состоянии, и Путин не собирается останавливаться.
Юрий Игнат, самолет А-50
Юрий Игнат прокомментировал уничтожение Воздушными силами российского самолета А-50 / Коллаж: Главред, фото: mil.in.ua, МО РФ

Потеря Россией одного самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 заставит оккупантов вести себя в небе более осторожно, но не может кардинально повлиять на расстановку сил с применением авиации на фронте. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"У Воздушных сил появились возможности наносить такие эффективные удары, так что агрессор, вероятно, будет вести себя осторожнее. Конечно – это серьезный удар по авиации РФ, а главное – по имиджу российского режима. Потеря такого борта как А-50 вероятно имела место впервые в истории", - сказал Игнат в комментарии Украинской правде.

По его словам, у РФ есть довольно большой "авиапарк" со многими воздушными средствами поражения, но каждая успешная спецоперация Сил обороны Украины приводит к определенным изменениям в тактике врага.

видео дня

"У России есть еще несколько единиц самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в рабочем состоянии, диктатор не собирается останавливаться, поэтому враг вероятно продолжит воплощать свои преступные намерения по ведению военных действий", - сказал военный.

Игнат также напомнил, что Воздушным силам удалось "подловить" пять бортов на севере и три российских истребителя, которые наносили удары авиабомбами вблизи линии фронта на Южном направлении. После этого противник опасается подлетать поближе к линии столкновения.

Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22

Украинские военные сбили сразу два российских самолета над акваторией Азовского моря. Это произошло вечером 14 января. Речь идет о самолетах А-50 и Ил-22. Информацию подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые. Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что поражение российских самолетов может отсрочить новые ракетные удары РФ по Украине.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ военный самолет российский самолет новости Украины война России и Украины Юрий Игнат
Реклама

Главное за день

Трамп с ошеломляющим результатом выиграл первые праймериз: кто вышел из гонки

Трамп с ошеломляющим результатом выиграл первые праймериз: кто вышел из гонки

11:55 Мир
Президент Украины встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО

Президент Украины встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТО

11:32 Мир
Резко усилится мороз: синоптики назвали самый холодный день на этой неделе

Резко усилится мороз: синоптики назвали самый холодный день на этой неделе

11:13 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

12:26

В Укрэнерго рассказали, грозит ли Украине блэкаут этой зимой

11:59

Стоит копейки: самое лучшее средство для очистки сковородки от нагараВидео

11:55

Трамп с ошеломляющим результатом выиграл первые праймериз: кто вышел из гонки

11:53

Китайский гороскоп на 17 января 2024: Коню - суета, Обезьяне - новое начало

11:46

Нужно найти рыбу среди кошек: веселая головоломка для людей с орлиным зрением

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
11:40

"Пью, гуляю": Потап дерзко прокомментировал свои "зашквары"

11:32

Президент Украины встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТОФото

11:13

Резко усилится мороз: синоптики назвали самый холодный день на этой неделе

11:05

Потери достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

Реклама
10:58

Изменит ли потеря РФ самолета А-50 расстановку сил в небе: в ВСУ дали ответ

10:54

Оккупанты могут ударить ракетами с моря: в ВСУ предупредили украинцев об угрозе

10:52

Невероятно быстрый мясной пирог из лаваша от Татьяны Литвиновой за 10 минут

10:46

Россиян постигла неудача: Лисогор назвал новое направление штурмов врага

10:24

Украинский музыкант потерял 5-летнего сына, который несколько дней пролежал в коме

10:19

Церковный праздник 17 января: не берите в руки нож

10:18

"Путин потерпит крах раньше": Ходжес оценил, сможет ли РФ вести войну еще пять лет

10:13

Будут катастрофические последствия: боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении

09:44

"Путину не придется проводить мобилизацию": эксперт описал состояние армии оккупантовВидео

09:41

Возможна ли война НАТО и РФ: в ISW оценили вероятность прямой конфронтации

09:21

Гороскоп Таро на 2024 год для Раков: назван самый прибыльный и счастливый месяцВидео

Реклама
09:02

"Техника подвела, дело житейское": об "инциденте" с самолётами А-50 и Ил-22Ммнение

08:58

Гороскоп на завтра 17 января 2024: Львам поможет Стрелец, Девам - проблемы на работе

08:34

"Акцент ставил Путин": войска РФ провалили план захвата Авдеевки - Тимочко

08:33

"Если Украина проиграет, цена для мира будет высокой": Кулеба назвал ошибку Запада

08:17

Кулеба рассказал, как хотел ударить Лаврова по лицу

08:10

Началось возрождение десантно-штурмовых бригад Россиимнение

07:21

В Воронеже прогремели 15 взрывов: введен режим ЧС, обломки попали в домВидео

07:10

Только самые сообразительные найдут кота на дереве за 5 секунд: сложная оптическая иллюзия

06:45

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

06:42

Главное, что человечеству следует знать о войнемнение

05:10

Сбитый А-50 оказался еще одним "аналоговнетом": СМИ раскрыли уязвимости самолета

05:00

"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

04:30

Проверьте себя: эксперт назвал 6 признаков того, что вас недолюбливают

03:40

Звезда пляжа: Марк Цукерберг показал годовалую дочь-кокетку

03:10

Вместе с А-50 "похоронили" 15 летчиков РФ: детали ликвидации уникальной "птички"

02:39

450 тысяч оккупантов в Украине: военный эксперт рассказал об увеличении армии РФВидео

02:06

Не отходя от прилавка: как по хвосту понять, что селедка пересолена

01:36

Обманчивая оптическая иллюзия: только 3% людей смогут найти кота

01:12

Варлей из Холостяка-12 раскрыла подробности грудного вскармливания с имплантами

00:15

5 стран начинают вставлять палки в колеса: они недовольны экспортом украинского зерна

Реклама
15 января, понедельник
23:04

Из центра занятости на войну: в Минобороны рассказали о новой инициативе

23:00

Тяжелобольная Тышкевич высказалась о будущем материнстве: "У меня два выхода"

22:57

Польша против продления торговых льгот для Украины: FT раскрыло детали

22:25

Алла Ландар: "Виталий Белоножко оставил яркий след, волшебные воспоминания и энергию, которой хватит на века..."Фото новости компании

22:16

Россияне сбросили бомбы на Нью-Йорк и попали в трехэтажку

21:25

Большой пакет помощи на период до 2028 года: Швейцария заявила о поддержке Украины

21:18

"Буферная зона на 150 км": Свитан объяснил удары ВСУ артиллерией по России

21:03

Эксперт по детскому сну поделился простым способом для укладывания новорожденных

20:31

Галкину в Эмиратах влупили штраф в 1 млн грн за соленые антироссийские шутки

20:19

Один "грохнули", осталось четыре: А-50 наводил ракеты и шпионил за ВСУ – эксперт

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять