А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые: СМИ раскрыли детали

Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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В Приазовье подбили два самолета РФ / Коллаж: Главред, Фото: Fighterbomber, mil.ru

Два российских военных самолета были подбиты над акваторией Азовского моря вечером 14 января, при этом самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 российских оккупантов уничтожен вместе с экипажем.

По сообщениям российских Telegram-каналов, связанных с армейской авиацией, подбитый Ил-22 "с повреждениями и несколькими ранеными членами экипажа" приземлился на гражданском аэродроме, пишет The Insider.

В свою очередь эксперт Иван Карпов рассказал, что, по его данным, самолеты были подбиты российскими силами.

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"Стреляли свои. В это время шла украинская атака по Бердянску и по Крымскому мосту. Российские силы ПВО стреляли по ракетам украинских ЗРК С-200 и, как я понял, перезахватили цель", - утверждает он.

Собеседник уточнил, что Ил-22 уцелел, потому что оснащен мощными средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы), которые могли увести ракету на расстояние в 500 метров, поэтому взрыв только повредил самолет.

"ЗРК Patriot, который есть на вооружении ВСУ, не смог бы достать самолеты на таком расстоянии. Это нужно было бы стрелять прямо с передовой, и то вероятность попасть была бы очень низкая", - добавил Карпов.

Вместе с тем источник The Insider сообщает, что А-50 сбит, его экипаж погиб. Сколько человек находилось на борту, неизвестно. Согласно техническим характеристикам А-50, его летный экипаж включает 5 человек, тактический — 10 человек.

Удар по самолетам А-50 и Ил-22 РФ

Ранее Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта, невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

Как сообщалось ранее, ВСУ могли сбить А-50 над Азовом "блуждающим ЗРК". Валерий Романенко объяснил, чем удалось сбить российский самолет на предельной дальности.

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