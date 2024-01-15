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Один "грохнули", осталось четыре: А-50 наводил ракеты и шпионил за ВСУ – эксперт

Алексей Тесля
15 января 2024, 20:19
В небе над Украиной оккупанты использовали три самолета А-50, пояснил Петр Мазин.
А-50
В Украине уничтожили А-50 оккупантов РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Уничтоженный в акватории Азовского моря российский самолет А-50 выполнял функции разведки, обнаружения и управления, он управлял действиями всей авиации и пехоты, рассказал экс-начальник зенитных ракетных войск Воздушного командования "Юг" Воздушных сил, полковник в отставке Петр Мазин.

"С высоты все видно лучше, чем когда на земле сидишь. Он видит обстановку на позициях своих войск, на позициях противника. И руководит действиями всей авиации и пехоты, наземных войск и артиллерии", – пояснил он в комментарии Лиге.

По его словам, таких самолетов в небе над Украиной использовали три: на севере, востоке (Донецк, Луганск) и на юге (район Азовского моря). "Теперь россиянам придется делать перегруппировку и снимать эти самолеты откуда-то еще", – говорит он.

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В свою очередь военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко уточняет, что один самолет в зависимости от модификации стоит от $300 до $400 миллионов, но с учетом уникальности систем – его цена намного выше.

Он поясняет, что А-50 является незаменимой единицей разведывательного функционала в российских войсках. Его используют, чтобы фиксировать взлеты и нахождение в воздушном пространстве Украины тактической истребительной авиации, пуски ракет, крылатых ракет, например тех же Storm Shadow/SCALP-EG.

Кроме того, эти самолеты способны своей разведывательной информацией и взаимодействием с комплексами ПВО – например, С-400 – увеличивать дальность поражения цели до 400 километров.

Коваленко добавил, что A-50 у россиян в принципе было всего девять и больше таких самолетов в РФ не производят: "Один находится на бесконечной модернизации, два – небоеспособны. Еще один был поврежден в Беларуси и уже год на ремонте. Выйдет ли он из него – вопрос, потому что у россиян проблемы с ремонтом таких сложных электронных систем. Теперь сбили еще один – так что остается четыре боеспособных самолета этого типа".

Удар по самолетам А-50 и Ил-22 РФ

Ранее Валерий Залужный подтвердил уничтожение российских А-50 и Ил-22 в Приазовье. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил Воздушные Силы за прекрасно спланированную и проведенную операцию в Приазовье.

Позднее появилась информация о том, что А-50 уничтожен вместе с экипажем, на Ил-22 есть раненые. Российский самолет А-50 был сбит, его экипаж погиб, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, эксперт объяснил, могла ли сама РФ сбить свои А-50 и Ил-22. Самолёт А-50, его скорость и высоту полёта невозможно спутать с ракетой или истребителем противника.

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военный самолет Александр Коваленко война России и Украины
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