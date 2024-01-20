Ситуация критическая: генерал рассказал о ходе боевых действий в Авдеевке

Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении, которое сейчас является одним из самых сложных. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал заместитель начальника Генерального штаба ВСУ (2006-2010) генерал Игорь Романенко отметив, что ситуация в Авдеевке является критической.
"Ситуация достаточно непростая. На всем фронте со стороны Сил обороны Украины происходит осуществление стратегической оборонительной операции. За последние сутки произошло 127 атак и штурмов, из них 27 в Авдеевке, таких показателей еще не было", - отметил он.
По его словам, ситуация в Авдеевке сейчас является критической из-за осложнения логистики для Сил обороны Украины.
"Основой выполнения задач, как оборонительных, так и наступательных, является логистика. По регионам некоторым образом это осуществляется. Наиболее сложно сейчас в Авдеевке и на левобережье Херсонщины", - сказал генерал.
В то же время, генерал Романенко отметил, что на левом берегу Днепра украинские военнослужащие продолжают удерживать плацдармы. По его словам, для дальнейшего расширения опорных пунктов на левобережье Херсонщины, нужны силы и средства, которых пока не хватает для ведения наступательных операций в сложных условиях.
Он подчеркнул, что цель нашей стратегической оборонительной операции - остановить продвижение врага. Для этого необходимы резервы из вооружения, техники и личного состава.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты пытаются перерезать логистику в Авдеевку, сообщил начальник городской военной администрации Виталий Барабаш.
Российские войска продолжают атаковать Авдеевку, используя новые тактики. Оккупанты активно задействуют боевую авиацию и ведут наступление севернее Авдеевского коксохимического завода.
Кроме того, в течение трех дней оккупанты потеряли значительное количество техники на направлении в Авдеевку. Украинские защитники успешно уничтожили 41 единицу вражеской бронетехники, которую россияне используют для поддержки пехоты.
Другие новости:
- НАТО может отправить в Украину собственные военные силы: дипломат назвал условия
- "Они могут помочь больше": Зеленский обратился к США и назвал "рецепт" победы
- Затопление российского корвета в Крыму: в ГУР впервые отреагировали на инцидент