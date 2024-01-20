Затопление российского корвета в Крыму: в ГУР впервые отреагировали на инцидент

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины впервые прокомментировали информацию о затоплении корабля типа "Тарантул" в Севастопольской бухте, которое произошло в конце 2023 года. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что большинство событий, о которых мы узнаем, будут известны лишь с течением времени.
"Если мы говорим о сугубо технических проблемах врага, то он (враг - ред.) старается их тщательно скрывать. И в контексте отчета для собственного командования объективное положение дел часто не доносится. И конечно же, скрывается от общества ну и понятно - от украинских спецслужб", - заявил Юсов.
Он добавил, что существует много событий, о которых Украине известно, и результатов спецмероприятий, которые не разглашают из соображений безопасности. Это обусловлено тем, что инструменты и планы спецмероприятий находятся в процессе реализации.
"Обнародование какой-то информации сейчас - нецелесообразно", - заявил Андрей Юсов.
Что известно о корвете"Тарантул"
Украинские партизаны обнаружили потопленный корвет класса "Тарантул" в Графской бухте Севастополя. По данным спутниковых снимков с предоставленными координатами, подтверждено, что корвет затонул в период между 28 и 31 декабря 2023 года.
Удары по оккупированному Крыму
Напомним. как ранее сообщал Главред, 4 января в Евпатории и Севастополе произошли взрывы. Одна из украинских ракет ударила по командному пункту связи в Юхариной балке в Севастополе.
В Вооруженных силах Украиныподтвердили удар по командному пункту российских войск в Севастополе.
Позже появились новые подробности относительно удара ВСУ по Крыму. Наталья Гуменюк сообщила о серьезных повреждениях системы обороны на Крымском полуострове, что заставило оккупантов ее переформатировать.
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