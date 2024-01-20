Затопление российского корвета в Крыму: в ГУР впервые отреагировали на инцидент

В ГУР отметили, что детали некоторых операций будут открытыми для общества через определенное время, когда все спецмероприятия будут реализованы.

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В ГУР прокомментировали затопление корабля в Севастополе / коллаж Главред, фото: скриншот с видео, Минобороны РФ

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины впервые прокомментировали информацию о затоплении корабля типа "Тарантул" в Севастопольской бухте, которое произошло в конце 2023 года. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что большинство событий, о которых мы узнаем, будут известны лишь с течением времени.

"Если мы говорим о сугубо технических проблемах врага, то он (враг - ред.) старается их тщательно скрывать. И в контексте отчета для собственного командования объективное положение дел часто не доносится. И конечно же, скрывается от общества ну и понятно - от украинских спецслужб", - заявил Юсов.

Он добавил, что существует много событий, о которых Украине известно, и результатов спецмероприятий, которые не разглашают из соображений безопасности. Это обусловлено тем, что инструменты и планы спецмероприятий находятся в процессе реализации.

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"Обнародование какой-то информации сейчас - нецелесообразно", - заявил Андрей Юсов.

Что известно о корвете"Тарантул"

Украинские партизаны обнаружили потопленный корвет класса "Тарантул" в Графской бухте Севастополя. По данным спутниковых снимков с предоставленными координатами, подтверждено, что корвет затонул в период между 28 и 31 декабря 2023 года.

Удары по оккупированному Крыму

Напомним. как ранее сообщал Главред, 4 января в Евпатории и Севастополе произошли взрывы. Одна из украинских ракет ударила по командному пункту связи в Юхариной балке в Севастополе.

В Вооруженных силах Украиныподтвердили удар по командному пункту российских войск в Севастополе.

Позже появились новые подробности относительно удара ВСУ по Крыму. Наталья Гуменюк сообщила о серьезных повреждениях системы обороны на Крымском полуострове, что заставило оккупантов ее переформатировать.

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