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"Тарантул" ушел под воду: в результате ударов в Севастополе затонул корвет РФ

Алексей Тесля
19 января 2024, 08:19
Украинские удары в конце декабря 2023 года потопили российский корвет класса "Тарантул".
Тарантул
ВСУ затопили российский корвет "Тарантул" / Коллаж: Главред, Фото: maquetland.com, УНИАН

В декабре 2023 года в результате украинских ударов в оккупированном Севастополе был затоплен российский корвет класса "Тарантул".

Как говорится в обзоре Института изучения войны (ISW), украинские партизаны и спутниковые снимки подтвердили, что украинские удары по оккупированному Крыму в конце декабря 2023 года потопили российский корвет класса "Тарантул" вблизи Севастополя.

При этом российские и крымские оккупационные чиновники утверждали, что российские войска якобы отразили удары украинских воздушных и морских беспилотников по Севастополю 28 и 30 декабря 2023 года.

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Тарантул
/ t.me/atesh_ua

Что известно о корвете "Тарантул"

Украинские партизаны обнаружили затонувший корвет класса "Тарантул" в Графской бухте Севастополя. Спутниковые снимки с координатами, предоставленные партизанами, подтверждают, что корвет затонул между 28 и 31 декабря 2023 года.

Как уточнили партизаны из Атеш, затопленный корвет был захвачен оккупантами во время захвата Крыма РФ. Он активно использовался ими в боевых целях.

Удары по оккупантам в Крыму

В Евпатории и Севастополе 4 января прогремели взрывы. Российские захватчики перекрывали Крымский мост. Одна из украинских ракет ударила по командному пункту связи в Юхариной балке в Севастополе.

В Вооруженных силах Украины подтвердили удар по командному пункту войск России в Севастополе. Командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил участников операции за успешную работу.

Спустя время появились новые детали удара ВСУ по Крыму. Представитель украинских войск Наталья Гуменюк сообщила о серьезном повреждении системы защиты на Крымском полуострове. Оккупанты вынуждены ее переформатировать.

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Севастополь ВСУ Черноморский флот новости Крыма война России и Украины
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