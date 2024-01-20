Враг начал наступление на новом направлении: в ВСУ рассказали о неожиданной тактике

Военный отмечает, что россияне сместили внимание с Купянского направления и полностью сосредоточились на наступлении в районе города Лиман.

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Россияне сместили внимание с Купянского направления и перешли в наступление / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска начали массированные атаки на Лиманском направлении, используя в ходе наступательных операций новую тактику. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал старший лейтенант, начальник службы связей с общественностью 21 ОМБР Сергей Дубров.

Он отметил, что в течение последней недели произошла активизация врага на Лиманском направлении.

"Мы видим несколько новую тактику, которую раньше не наблюдали. Все слышали о "мясных штурмах", когда россияне бросают, условно говоря, в атаку 100, по сути самоубийц, надеясь, что несколько десятков, которые выживут где-то смогут закрепиться. Сейчас мы наблюдаем фактически такие же "мясные штурмы", но с применением бронетехники - то есть большое количество танков, боевых машин пехоты, бронемашин движется в нашу сторону в надежде, что не всех мы успеем уничтожить и какие-то из них дойдут до рубежей и закрепятся. Это приводит к огромным потерям бронетехники - теперь на мясо они пускают собственное железо", - подчеркнул Дибров. видео дня

Он добавил, что российские оккупанты в течение последних двух недель накопили ударный кулак, которым сейчас пытаются прорвать наши оборонительные позиции, используя привычную для них тактику. Он также отметил, что, вероятно, был издан приказ за определенную дату достичь определенных рубежей, но цена продвижения российских войск никого не интересует.

Дибров рассказал, что враг усилил свои позиции в районе Лимана, что может представлять угрозу для города.

"Для них город Лиман очень важен, болезненный из-за потери его год назад", - отметил он.

Также начальник службы связей с общественностью ОМБР рассказал, что на Лиманском направлении, согласно информации Сил обороны и данным, полученным от пленных, расположены кадровые части российской армии, в частности, мотострелковые полки.

Дибров отметил, что, вероятно, смещение внимания с Купянского направления на Лиманское связано с надеждой врага найти слабое место в обороне ВСУ на этом направлении.

"Но наша артиллерия, саперы, пехотинцы, операторы дронов показывают, что он снова ошибается", - отметил он.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, если Конгресс не сможет одобрить дополнительную военную помощь Украине в ближайшие дни, Россия может одержать победу в войне в течение нескольких недель, а в лучшем случае - месяцев. Об этом сообщили главные помощники президента США Джо Байдена во время конфиденциальной встречи в среду, 17 января.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, российские удары по территории Украины направлены на конкретные цели, такие как объекты критической инфраструктуры или оборонные предприятия.

Андрей Ермак отметил, что контрнаступление Сил обороны Украины, которое состоялось в 2023 году полностью успешное, учитывая ограниченные возможности, которые были у украинских военных.

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