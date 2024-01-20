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РФ выбрала две цели на востоке: генерал ВСУ назвал направление вражеского штурма

Алексей Тесля
20 января 2024, 14:46
Оккупанты атакуют пехотой, почти не применяя бронетехнику, сообщил Александр Тарнавский.
ВСУ
ВСУ отражают вражеские атаки на Таврическом направлении / Коллаж: Главред, Фото: t.me/otarnavskiy

Несмотря на то, что за последние сутки российские оккупанты не применяли авиаудары на Таврическом направлении, захватчики нанесли три ракетных удара из ЗРК С-300 по Донетчине и продолжают активно применять артиллерию, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, штурмовые и наступательные действия противник акцентирует на Авдеевке и Новомихайловке. Преимущественно враг атакует пехотой, почти не применяя бронетехнику, написал он в Telegram.

"В целом, в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг провел 49 боевых столкновений и совершил 592 артобстрела. Одна неудачная попытка врага улучшить тактическое положение была южнее Золотой Нивы, а на Запорожье их было три - западнее Вербового", - отметил Тарнавский.

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Подробности боев на Таврическом направлении

В свою очередь спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун уточнил в эфире информационного марафона, что ранее россияне неделю активно использовали авиацию.

По словам спикера, есть много причин, почему оккупанты уменьшили активность авиации. Среди них возможное обслуживание самолетов, проблемы с доставкой боеприпасов или погода.

Штупун добавил, что россияне акцентируют штурмовые действия на Авдеевке и Новомихайловке.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.

Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.

Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.

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Авдеевка ВСУ война России и Украины
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