РФ выбрала две цели на востоке: генерал ВСУ назвал направление вражеского штурма

Несмотря на то, что за последние сутки российские оккупанты не применяли авиаудары на Таврическом направлении, захватчики нанесли три ракетных удара из ЗРК С-300 по Донетчине и продолжают активно применять артиллерию, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
По его словам, штурмовые и наступательные действия противник акцентирует на Авдеевке и Новомихайловке. Преимущественно враг атакует пехотой, почти не применяя бронетехнику, написал он в Telegram.
"В целом, в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг провел 49 боевых столкновений и совершил 592 артобстрела. Одна неудачная попытка врага улучшить тактическое положение была южнее Золотой Нивы, а на Запорожье их было три - западнее Вербового", - отметил Тарнавский.видео дня
Подробности боев на Таврическом направлении
В свою очередь спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун уточнил в эфире информационного марафона, что ранее россияне неделю активно использовали авиацию.
По словам спикера, есть много причин, почему оккупанты уменьшили активность авиации. Среди них возможное обслуживание самолетов, проблемы с доставкой боеприпасов или погода.
Штупун добавил, что россияне акцентируют штурмовые действия на Авдеевке и Новомихайловке.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой. Удачными действиями отличилась президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого.
Напомним, в Институте изучения войны раскрыли, что российские войска в сложных погодных условиях усиливают наступления - хотят прорваться вперед и получить новые позиции до президентских выборов в России.
Помимо прочего, российская оккупационная армия усилила артиллерийские обстрелы, пытаясь разрушить цепи снабжения ВСУ. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман рассказал об усилении наступления российских оккупантов на Авдеевском направлении, для ВСУ существует угроза.
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