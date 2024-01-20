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Дроны и ракеты могут долететь до западных границ: РФ готовит мощный удар — ВСУ

Алексей Тесля
20 января 2024, 13:49
РФ пытается перегрузить систему ПВО, чтобы ракета или дрон долетели до цели, пояснил Юрий Игнат.
Игнат
Юрий Игнат рассказал о тактике ударов РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Основной целью воздушных атак россиян по территории Украины является нанесение удара ракетой или дроном по конкретной "метке", например объекту критической инфраструктуры или оборонному предприятию спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Нельзя сказать, что наносится удар для того, чтобы истощить ПВО, чтобы мы потратили ракеты, это неправильно. Каждая ракета, каждый дрон летит по своей цели. У каждой ракеты есть метка, куда она должна попасть. Или это объект критической инфраструктуры, или это оборонное какое-то предприятие, или это военный объект, склады какие-то и так далее. Они все делают не просто так. Каждая ракета имеет свою цель, и дрон в том числе", — пояснил он в интервью Фокусу.

Вместе с тем представитель ВСУ отметил, что каждая вражеская атака большим количеством средств воздушного нападения, ракет и дронов, рассредоточивают внимание всей противовоздушной обороны, всех Сил обороны.

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При этом он напомнил о том, что система противовоздушной обороны Украины состоит из многих частей и элементов, среди которых:

  • истребительная авиация;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • радиотехнические войска, которые обнаруживают цели;
  • малое ПВО в составе Сухопутных войск и других Сил обороны;
  • мобильные огневые группы.

"Это все получит вот такую огромную нагрузку одновременную. Сначала дроны летят, разведка боем, как говорится. Потом после дронов летят ракеты на разных направлениях", — уточнил спикер Командования ВС.

Он также отметил, что украинская ПВО сосредоточена на локальной защите городов и важных объектов.

"Поэтому, к сожалению, и дроны, и ракеты могут лететь далеко, вплоть до западных границ, и уже там, на подступах к своим потенциальным целям, они уничтожается противовоздушной обороной", — указал собеседник.

Игнат добавил, что зачастую оккупанты пытаются перегрузить систему ПВО, чтобы ракета или дрон долетели до запланированной цели: "Безусловно, враг во время атаки такого большого количества ракет и дронов пытается перегрузить нашу противовоздушную оборону, для того, чтобы как можно больше этих средств, которыми он бьет, попало к своей цели".

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ массированно атакует Украину: в нескольких областях "прилеты", есть жертвы. Оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе.

Напомним, утром 2 января в Киеве прогремели взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты большой дальности типа Х-101/555/55. Также РФ ударила ракетами "Кинжал".

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что в результате ракетной атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

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война России и Украины ракетный удар Юрий Игнат
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