В ВСУ оценили систему ПВО в РФ: "Там проходной двор"

Москва, Петербург, бункеры Путина будут более-менее чем-то защищены, на остальной территории России - другая ситуация.

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Оккупанты стянули силы ПВО в аннексированный Крым и на передовую, но убрали их из регионов РФ / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, МО РФ

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал ситуацию с силами ПВО в РФ. По его словам, на территории страны-агрессора - "проходной двор", и украинские беспилотники спокойно долетают вглубь России.

По словам Игната, оккупанты стянули силы ПВО в аннексированный Крым и на передовую, но убрали их из регионов РФ.

"То, что они линию соприкосновения им насытили - 100%, то, что Крым насыщен - 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж и насыщена средствами ПВО. Там вообще проходной двор", - сказал Игнат в интервью Focus.

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Представитель Воздушных сил добавил, что Москва, Петербург, бункеры Путина будут более-менее чем-то защищены, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и до нефтебаз в других городах.

"Это очень хороший знак. Они чувствуют все более горький привкус войны. Россияне думали, что "СВО идет по плану", что война их не коснется. Теперь касается всех. Это получали и мы, к сожалению, в течение этих двух лет - пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они... Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетел и положил их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров", - добавил Игнат.

БПЛА ударил по нефтебазе россиян под Петербургом

В ночь на 18 января дроны атаковали нефтебазу в Ленинградской области. В ГУР подтвердили удары по целям. В спецслужбах отмечают, что такая атака - не первая, "но есть отличия, и враг их почувствовал".

Во время атаки беспилотников по нефтебазе РФ дроны пролетели над резиденцией российского президента Владимира Путина на Валдае.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что нефтебазу в Ленинградской области поразил украинский дрон, который преодолел 1230 км. Он заверил, что Украина может производить "больше" таких дронов.

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