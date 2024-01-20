У врага крупные потери: ВСУ мощно ударили на юге и уничтожили сотни россиян

Враг нанес 3 ракетных удара, провел 49 боевых столкновений и совершил 592 артобстрела на Таврическом направлении.

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Украинские защитники / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины

Украинские бойцы на Таврическом направлении 19 января ликвидировали 356 российских оккупантов, а также уничтожили 13 единиц вражеской техники.

При этом враг нанес 3 ракетных удара, провел 49 боевых столкновений и совершил 592 артобстрела, сообщили в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.

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"Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.

Подчеркивается, что общие потери врага в живой силе на Таврическом направлении – 356 человек.

Потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 13 единиц, в том числе:

2 артсистемы,

3 БпЛА,

3 автомобиля,

5 единиц спецтехники

1 склад боеприпасов противника.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударом HIMARS уничтожили командира "элитного" полка РФ вместе с ЗРК Оса. Подполковник РФ Руслан Атанов был ликвидирован в результате удара РСЗО.

Как ранее сообщалось, войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте Крынки на Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.

Напомним, спикер пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов по правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины отвечают на это, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары россиян по мирному населению.

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