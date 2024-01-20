У врага крупные потери: ВСУ мощно ударили на юге и уничтожили сотни россиян

Украинские бойцы на Таврическом направлении 19 января ликвидировали 356 российских оккупантов, а также уничтожили 13 единиц вражеской техники.
При этом враг нанес 3 ракетных удара, провел 49 боевых столкновений и совершил 592 артобстрела, сообщили в объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления.
"Украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак захватчиков в районе Авдеевки и еще 19 атак южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.
На Шахтерском направлении наши защитники отбили атаку врага южнее Золотой Нивы Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили 3 атаки противника западнее Вербового Запорожской области.
Подчеркивается, что общие потери врага в живой силе на Таврическом направлении – 356 человек.
Потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 13 единиц, в том числе:
- 2 артсистемы,
- 3 БпЛА,
- 3 автомобиля,
- 5 единиц спецтехники
- 1 склад боеприпасов противника.
Война в Украине
Ранее сообщалось о том, что ВСУ ударом HIMARS уничтожили командира "элитного" полка РФ вместе с ЗРК Оса. Подполковник РФ Руслан Атанов был ликвидирован в результате удара РСЗО.
Как ранее сообщалось, войска РФ потеснили ВСУ на Левобережье Херсонщины. Украинские воины ведут с российскими оккупантами бои в населенном пункте Крынки на Херсонщине, считают аналитики американского Института изучения войны.
Напомним, спикер пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что оккупанты не прекращают артиллерийских обстрелов по правобережной части Херсонской области. Вооруженные силы Украины отвечают на это, пытаясь оттеснить врага подальше от реки Днепр и тем самым уменьшить удары россиян по мирному населению.
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