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"Были попадания": в ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине

Алексей Тесля
23 января 2024, 12:40
Оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине, пояснил Юрий Игнат.
Игнат
Юрий Игнат прокомментировал массированный удар РФ / Коллаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Во время сегодняшней ракетной атаки войска РФ преимущественно применяли ракеты, летящие по баллистической траектории, однако не все они достигли своих целей, рассказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Это ракеты разных типов, комбинированный удар. Начиналось с ракет С-300, С-400, которые запустили из Белгородской области в направлении Харьковщины. Далее противники использовали стратегическую авиацию, бомбардировщики Ту-95 ТС, запустив 15 крылатых ракет X-101, X -555. Также 8 ракет X-22 были запущены с бомбардировщиков Ту-22М3 и 12 баллистических ракет "Искандер-М" были запущены с северного направления, по разным направлениям летели эти ракеты", - отметил он в эфире информационного телемарафона.

Представитель Командования ВС уточнил, что также две управляемые авиационные ракеты из Су-34 были выпущены россиянами.

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"Эти ракеты, которые я только что озвучил, большинство из них - это ракеты, которые летят и атакуют по баллистической траектории. Несмотря на то, что били также по всем регионам баллистикой, и Харьковщина, и Днепропетровщина... 5 баллистических ракет "Искандер-М" было уничтожено", - добавил он.

Также спикер отметил, что не все ракеты, летевшие по баллистической траектории, достигли своих целей.

Подробности массированного удара по Украине

Как уточнил он в эфире канала Киев 24, Россия утром атаковала Украину 41 ракетой, из них наши военные сбили 21 вражескую цель.

"Баллистикой – "Искандер-М" били не только по Киеву, но и по другим регионам. Аналогично С-300, С-400 били по Харьковщине. Х-22 также били по разным регионам – это и Сумщина, и Днепропетровщина… Мы понимаем, что и Х-22, и С-300/С-400, и "Искандер-М" – это баллистика, которую может сбивать фактически Patriot", – рассказал украинский офицер.

Он подчеркнул, что сбили 15 из 15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55, которые враг запустил из Каспия и одну ракету Х-59. Вместе с тем многие ракеты РФ не долетели до целей по причине устарелого вооружения, неполадок в их работе и вмешательства РЭБ ВСУ.

"Сегодня, как ни крути – работа ПВО была такой, как мы увидели в нашем отчете. Крылатые ракеты все уничтожены, баллистические – 5 (именно так, где это было возможно). Остальные – были и попадания, и не долетели", – добавил Игнат.

Удар РФ по Украине

Ранее сообщалось, что утром 23 января в Украине объявлена воздушная тревога - оккупанты подняли ракетоносцы и запустили ракеты по Украине. Ракетный удар страна-агрессор нанесли в том числе и по столице Украины. В Киеве есть пострадавшие и разрушения.

Напомним, в результате утреннего ракетного удара РФ по Украине пять человек погибли, еще по меньшей мере 40 - пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко. В Киеве в результате ракетного удара возникло несколько пожаро.

Как сообщалось ранее, 23 января российские оккупанты нанесли комбинированный ракетный удар по Украине. Враг применил крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Всего за ночь зафиксировано 41 средство воздушного нападения противника. Большинство выпущенных ракет - баллистические.

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война России и Украины ракетный удар Юрий Игнат
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