УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине - Bloomberg

Руслана Заклинская
23 января 2024, 11:46
Государства-члены ЕС готовы принять пакет по Украине на саммите в Брюсселе, независимо от поддержки Венгрии.
ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине - Bloomberg
ЕС готов к радикальным действиям, если Венгрия будет блокировать помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Лидеры Европейского Союза готовы к решительным мерам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать пакет помощи для Украины. Об этом пишет Bloomberg.

По информации из источников издания в правительстве ЕС, 26 стран-членов готовы проголосовать за выделение 50 миллиардов евро для помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от позиции Венгрии.

"Если Орбан будет продолжать блокировать пакет поддержки, остальные 26 стран ЕС примут решение принять его, и подготовка к такому сценарию уже продвинулась", - пишет издание.

видео дня

Правительство ЕС также готовит запасной вариант, в котором другие страны-члены предоставят военное финансирование Украине вне бюджетного процесса ЕС. Предложение будет предусматривать национальные гарантии для привлечения финансирования на рынках.

Если Орбан продолжит блокировать помощь, ЕС может начать следующий этап штрафных мер против Венгрии. Чиновники Евросоюза отметили, что Виктора Орбана могут лишить права голоса как страны-члена.

Bloomberg предполагает, что такой сценарий может привести к более широкому столкновению в правительстве ЕС, особенно с учетом предупреждений премьер-министра Словакии Роберта Фицо. на прошлой неделе он заявил, что готов защищать Венгрию от любых потенциальных действий, направленных на ограничение прав Виктора Орбана в ЕС.

Венгрия блокирует выделение 50 млрд евро для Украины

Напомним, в 2023 году в ЕС предложили выделить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Однако для принятия этого решения требуется согласие всех стран-членов. Против этой инициативы выступает Венгрия и использует свое вето, чтобы заблокировать процесс принятия решения.

Также ЕС рассматривает возможность уступок Венгрии для поддержки пакета помощи для Украины. Уступки считают более выгодным вариантом, чем сложные альтернативные договоренности.

Как сообщал Главред, 18 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающей "умышленные, постоянные и систематические усилия правительства Венгрии подорвать основополагающие ценности ЕС". Парламент призвал Европейский совет рассмотреть, нарушает ли Венгрия ценности союза по статье 7.2 Договора о ЕС, что может привести к ограничению некоторых прав Венгрии в ЕС, включая право голоса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз Венгрия военная помощь Виктор Орбан война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Были попадания": в ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине

"Были попадания": в ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине

12:40 Украина
Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

11:45 Мир
РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цель

РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цель

10:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:10

Скандальный продюсер Юрий Бардаш получил паспорт РФ

13:05

Эктор Хименес-Браво назвал причину, по которой остался в Украине во время войны

12:45

До этого догадался гений: зачем цепляют булавку на матрас

12:44

"Другого варианта нет": майор ВСУ озвучил "рецепт" победы Украины в войне

12:40

"Были попадания": в ВСУ раскрыли новую тактику массированного удара РФ по Украине

Горящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 январяГорящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 января
12:26

Скромная актриса из "Поймать Кайдаша" снялась в смелой фотосессии

12:06

Офицер объяснил, каких операций стоит ждать от армии РФ на границе стран НАТОВидео

11:59

Гороскоп на завтра 24 января: Весам - собственное неуважение, Водолею - чужое недовольство

11:46

ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине - Bloomberg

Реклама
11:45

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

11:28

"Так позорно упасть": EL Кравчук жестко распек сбежавшую в РФ Ани Лорак

11:06

Используют тактику истощения врага: почему ВСУ вышли из Крахмального - эксперт

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Козы - держитесь в тени, Драконам - романтика

10:44

Получают отпор и убегают: Гуменюк рассказала о боях на юге Украины

10:39

Церковный праздник 24 января: не завязывайте узлы в день преподобной Ксении

10:26

"За три рубля маму продаст": бывшая Тимощука рассказала, как он лжет детям по поводу РФ

10:10

РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цельФотоВидео

09:54

"Палят из всего, что есть": начальник МВА рассказал о ситуации вблизи Авдеевки

09:42

За пару часов до концерта: в сеть попало видео выступления Меладзе, когда он узнал о смерти отцаВидео

09:41

20 баллистических и крылатых ракет: власти Киева озвучили детали удара по столице

Реклама
09:37

Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадалиФото

09:36

Кофейная гуща незаменимая в ванной: что с ней делают хитрые хозяеваВидео

09:21

"Следующие месяцы будут критическими для Украины": у Байдена призвали Конгресс действовать

09:00

Европа к войне не готова, РФ способна захватить страны Балтии, как Крым - ГетьманЭксклюзив

08:50

Путинистку Талызину госпитализировали в тяжелом состоянии

08:10

Трамп избавился от Десантиса, но этого мало для победымнение

07:41

РФ атаковала Харьков: разрушен жилой дом, есть жертвы, пострадала 10-летняя девочка

07:08

В Киеве прогремели мощные взрывы: горели автомобили, есть жертва и пострадавшиеФото

06:37

РФ запустила ракеты, по всей Украине объявлена тревога: что известно

06:10

Новый триумф Трампа?мнение

05:50

Что будет, если потеряли крестик: мольфар призывает не совершать самую большую ошибкуВидео

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти черепаху

05:10

Ракеты для Крымского моста: эксперт объяснил цель визита Макрона в Украину

04:30

Скорлупа будет отпадать сама по себе: как легко и за минуты почистить орехиВидео

04:00

Онемели руки и ноги: звезда "50 оттенков серого" попал к врачам после атаки насекомых

03:24

Мудрец, искатель или маг: как подобрать стиль для вашего архетипа

02:45

Бывшая невестка Елизаветы II получила второй за полгода тяжелый диагноз

02:15

РФ может открыть второй фронт: когда и где Путин планирует развязать новую войну

01:31

Желтое станет бeлым: 3 способа довести унитаз до идеального блеска

00:43

Там, где может напасть РФ: Польша и Литва проведут учения в Сувалкском коридоре

Реклама
00:08

Останется хрустящим и не пожелтеет: простой рецепт нежного безе от шеф-кондитера

22 января, понедельник
23:41

МВА – о ситуации у Авдеевки: обстановка очень сложная, враг уничтожает город

23:06

Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

22:37

Вину не признал и выдумывал отмазки: суд отправил под стражу сына Гринкевича

22:35

Боррель ответил на уверенность Трампа закончить войну в Украине за "24 часа"

22:30

РФ созвала Совбез, чтобы пожаловаться на помощь Украине: в ООН ей отвесили пощечину

21:56

Как избавиться от ужасного храпа: с этим методом будете спать, как младенец

21:54

Какие джинсы будут в моде в 2024 году: стилист Рябич назвала трендовые модели

21:38

Между ФРГ и Францией разразились споры из-за Украины: в Bloomberg узнали детали

21:28

Человек сгорел заживо: россияне жестоко обстреляли ХарьковщинуФото

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоНародные приметыВсе о шоу-бизнесеСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять