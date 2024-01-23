ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине - Bloomberg

Государства-члены ЕС готовы принять пакет по Украине на саммите в Брюсселе, независимо от поддержки Венгрии.

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ЕС готов к радикальным действиям, если Венгрия будет блокировать помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Лидеры Европейского Союза готовы к решительным мерам, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжит ветировать пакет помощи для Украины. Об этом пишет Bloomberg.

По информации из источников издания в правительстве ЕС, 26 стран-членов готовы проголосовать за выделение 50 миллиардов евро для помощи Украине на саммите в Брюсселе 1 февраля, независимо от позиции Венгрии.

"Если Орбан будет продолжать блокировать пакет поддержки, остальные 26 стран ЕС примут решение принять его, и подготовка к такому сценарию уже продвинулась", - пишет издание. видео дня

Правительство ЕС также готовит запасной вариант, в котором другие страны-члены предоставят военное финансирование Украине вне бюджетного процесса ЕС. Предложение будет предусматривать национальные гарантии для привлечения финансирования на рынках.

Если Орбан продолжит блокировать помощь, ЕС может начать следующий этап штрафных мер против Венгрии. Чиновники Евросоюза отметили, что Виктора Орбана могут лишить права голоса как страны-члена.

Bloomberg предполагает, что такой сценарий может привести к более широкому столкновению в правительстве ЕС, особенно с учетом предупреждений премьер-министра Словакии Роберта Фицо. на прошлой неделе он заявил, что готов защищать Венгрию от любых потенциальных действий, направленных на ограничение прав Виктора Орбана в ЕС.

Венгрия блокирует выделение 50 млрд евро для Украины

Напомним, в 2023 году в ЕС предложили выделить Украине финансовую помощь в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Однако для принятия этого решения требуется согласие всех стран-членов. Против этой инициативы выступает Венгрия и использует свое вето, чтобы заблокировать процесс принятия решения.

Также ЕС рассматривает возможность уступок Венгрии для поддержки пакета помощи для Украины. Уступки считают более выгодным вариантом, чем сложные альтернативные договоренности.

Как сообщал Главред, 18 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, осуждающей "умышленные, постоянные и систематические усилия правительства Венгрии подорвать основополагающие ценности ЕС". Парламент призвал Европейский совет рассмотреть, нарушает ли Венгрия ценности союза по статье 7.2 Договора о ЕС, что может привести к ограничению некоторых прав Венгрии в ЕС, включая право голоса.

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