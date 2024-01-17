Орбан приближается к компромиссу: стало известно когда Украина получит 50 млрд евро

Помощь Украине могут одобрить через несколько недель.

https://glavred.info/ukraine/orban-priblizhaetsya-k-kompromissu-stalo-izvestno-kogda-ukraina-poluchit-50-mlrd-evro-10533926.html Ссылка скопирована

Стало известно когда Украина получит 50 млрд евро / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ЕС позитивно и обнадеживающе настроены предоставить Украине 50 млрд евро военной помощи уже через несколько недель. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на на дипломатов и чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Европейский союз уверен, что соглашение могут заключить в течение нескольких недель. Однако при этом, согласие относительно уступок Венгрии в обмен на одобрение помощи не достигнуто.

Дипломаты утверждают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже приближается к принятию компромисса по распределению средств бюджета блока, даже в том случае, если требования, которые он выдвинул в декабре, когда заблокировал финансирование, не будут учтены.

видео дня

Также они допускают, что в Брюссееле уже чувствуют, что ЕС удалось "раскусить блеф Орбана", поскольку нескольким лидерам удалось достичь понимания о том, что премьер-министр имеет ввиду на самом деле. Там также добавили, что Еврокомиссия установила слишком высокую планку для выделения средств и дала понять Венгрии, что для получения своей доли из общего фонда ей придется пройти долгий путь.

В конечном итоге становится ясно, что компромисс будет заключатся в том, чтобы предоставить Орбану достаточные уступки для того, чтобы он смог заявить об определенной "победе".

При этом, два дипломата считают, что второй запрет на финансирование Украины от Венгрии может спровоцировать Брюссель на применение статьи 7, которая приостановит право голоса Венгрии в ЕС. Всё потому, что несмотря на готовность к уступкам, большинство членов ЕС не дали согласие на предложение Венгрии разделить помощь Украине на ежегодные транши. В ЕС считают, что такое положение вещей может привести к ежегодному блокированию предоставления помощи.

Помощь Украине

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отделить от бюджета ЕС финансовую помощь Украине. Он отметил, что любой финансовый инструмент для Украины должен быть отдельным от бюджета ЕС.

В это же время, Швейцария передает Украине большой пакет финансовой помощи на 2025-2028 годы. Украина получит пакет помощи на сумму 1,5 миллиарда франков. Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она добавила, что восстановление Украины имеет стратегическое значение для стабильности континента.

Также, Германия предоставит Украине военные товары на более 7 млрд евро в 2024 году. Эта помощь будет частью совместных усилий стран-партнеров. О предоставлении помощи объявил немецкий канцлер Олаф Шольц во вторник, 16 января, после разговора с президентом США Джо Байденом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.