УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Орбан приближается к компромиссу: стало известно когда Украина получит 50 млрд евро

Елизавета Бельмас
17 января 2024, 12:29
Помощь Украине могут одобрить через несколько недель.
Стало известно когда Украина получит 50 млрд евро
Стало известно когда Украина получит 50 млрд евро / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ЕС позитивно и обнадеживающе настроены предоставить Украине 50 млрд евро военной помощи уже через несколько недель. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на на дипломатов и чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

Европейский союз уверен, что соглашение могут заключить в течение нескольких недель. Однако при этом, согласие относительно уступок Венгрии в обмен на одобрение помощи не достигнуто.

Дипломаты утверждают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже приближается к принятию компромисса по распределению средств бюджета блока, даже в том случае, если требования, которые он выдвинул в декабре, когда заблокировал финансирование, не будут учтены.

видео дня

Также они допускают, что в Брюссееле уже чувствуют, что ЕС удалось "раскусить блеф Орбана", поскольку нескольким лидерам удалось достичь понимания о том, что премьер-министр имеет ввиду на самом деле. Там также добавили, что Еврокомиссия установила слишком высокую планку для выделения средств и дала понять Венгрии, что для получения своей доли из общего фонда ей придется пройти долгий путь.

В конечном итоге становится ясно, что компромисс будет заключатся в том, чтобы предоставить Орбану достаточные уступки для того, чтобы он смог заявить об определенной "победе".

При этом, два дипломата считают, что второй запрет на финансирование Украины от Венгрии может спровоцировать Брюссель на применение статьи 7, которая приостановит право голоса Венгрии в ЕС. Всё потому, что несмотря на готовность к уступкам, большинство членов ЕС не дали согласие на предложение Венгрии разделить помощь Украине на ежегодные транши. В ЕС считают, что такое положение вещей может привести к ежегодному блокированию предоставления помощи.

Помощь Украине

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отделить от бюджета ЕС финансовую помощь Украине. Он отметил, что любой финансовый инструмент для Украины должен быть отдельным от бюджета ЕС.

В это же время, Швейцария передает Украине большой пакет финансовой помощи на 2025-2028 годы. Украина получит пакет помощи на сумму 1,5 миллиарда франков. Об этом заявила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она добавила, что восстановление Украины имеет стратегическое значение для стабильности континента.

Также, Германия предоставит Украине военные товары на более 7 млрд евро в 2024 году. Эта помощь будет частью совместных усилий стран-партнеров. О предоставлении помощи объявил немецкий канцлер Олаф Шольц во вторник, 16 января, после разговора с президентом США Джо Байденом.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине военная помощь
Реклама

Главное за день

В Украине сильно потеплеет до +14 и налетит дождь: синоптик назвала дату

В Украине сильно потеплеет до +14 и налетит дождь: синоптик назвала дату

14:21 Синоптик
Сотни оккупантов уничтожили вместе с техникой: детали мощного удара ВСУ на юге

Сотни оккупантов уничтожили вместе с техникой: детали мощного удара ВСУ на юге

13:57 Украина
Была бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армии

Была бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армии

13:30 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

14:21

В Украине сильно потеплеет до +14 и налетит дождь: синоптик назвала дату

13:58

Оккупанты пошли в большое наступление и дошли до оборонительной линии ВСУ - BILD

13:57

Сотни оккупантов уничтожили вместе с техникой: детали мощного удара ВСУ на юге

13:42

Что случилось со звездой "Х-Фактора" Андреем Мацевко после задержания полициейВидео

13:30

Была бумажная, станет облачной: о рисках и преимуществах закона о "цифровизации" армииЭксклюзив

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
13:23

"Будет новый прорыв": это произойдет в Украине в ближайшее время - прогнозВидео

12:58

В Башкортостане массовый бунт закончился столкновениями с полицией, много раненыхВидео

12:42

1+1 Украина покажет новую драму "Обещание Богу" с Валерией Ходос в главной роли

12:29

Жителей приграничных районов 2 северных областей призвали эвакуироваться: деталиВидео

Реклама
12:29

Орбан приближается к компромиссу: стало известно когда Украина получит 50 млрд евро

12:19

Фагот рассказал, как побил путиниста Зверева

12:16

Хватит 15 минут: как понять, что соседи воруют у вас электричество

12:01

Сколько еще РФ собирается воевать с Украиной: Медведев "раскололся"

11:53

Как открыть пиво без открывашки: 5 самых простых способов

11:17

Церковный праздник 18 января: почему лучше всего этот день провести дома

11:16

Сердечного приступа можно избежать: врач назвал 10 "золотых" правилВидео

11:11

За "Тосочкой" начнется настоящая охота: на фронте заметили очень опасное оружие РФ

11:01

Что пить, чтобы похудеть: Глебов рассказал, как помочь организму

10:37

Военные товары на 7 млрд евро: Шольц заявил о предоставлении Украине большого пакета помощи

10:20

Ушлые автомобилисты крепят в машинах прищепки: зачем они так делаютВидео

Реклама
10:20

Путин изменил риторику: в ISW оценили возможность переговоров Киева и Москвы

10:01

"Запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до завершения войны: Дуда назвал способ

09:44

Батарея будет служить годами: как правильно заряжать айфон

09:30

Гибель британцев в Украине: родственники заявили, что их казнили "вагнеровцы"

09:10

"РФ может одержать моральную победу над Украиной": историк назвал еще одну опасность

08:57

Гороскоп на завтра 18 января 2024: Козероги потеряют деньги, Рыбам - растерянность

08:30

Китайский гороскоп на 18 января 2024: Крысе - чрезмерная ревность, Козе - большой успех

08:16

РФ ударила ракетами по медучереждению и жилым домам в Харькове: пострадали 17 человекФото

08:10

Будет ли третья мировая?мнение

08:09

Путин создает предпосылки для агрессивных действий против стран Балтии – ISW

07:28

Ночью РФ атаковала Одессу: повреждены дома, магазины, авто, есть пострадавшиеФотоВидео

06:43

Макрон приедет в Украину и даст Киеву ракеты дальнего радиуса действия - Reuters

06:10

На кой черт Путин начал безумную войну против Украинымнение

04:34

Как распознать и преодолеть мнительность: признаки, причины и действенные советы

03:25

Это поможет сохранить тепло в доме: электрик рассказал о простом трюке со шторами

03:03

"И ничего не надо": Владимир Дантес показал, как с Дашей Кацуриной в баню ходил

02:35

РФ изменила тактику ударов: эксперт сказал, по чему больше всего будут бить оккупанты

02:05

F-16 потопят остатки ЧФ: Свитан раскрыл неожиданный сценарий освобождения Крыма

01:31

Цветы скажут спасибо: что можно сделать с водой после промывки гречки

01:24

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу засветила кольцо на безымянном пальце

Реклама
00:03

"Начистить" лицо Лаврову: Захарову в истерике корежит после заявления Кулебы

16 января, вторник
23:58

Гарик Кричевский раскрыл страшную тайну путиниста Стаса Михайлова

23:51

Почему кот перестал ходить в лоток по большому: что необходимо сделатьВидео

23:17

"Армия РФ когда-то была одной из лучших": у Байдена тонко потроллили Путина

23:08

Юрист раскритиковал электронный реестр призывников: что с ним не так

22:42

В США совершил самоубийство звезда сериалов

22:21

Оккупанты ударили по центру Харькова: есть пострадавшие

22:18

Готовишь невероятно: Лорак приготовила примитивное блюдо для своего йога-тренера

22:13

Дальнобойные ракеты Taurus для ВСУ: в Бундестаге вынесут вопрос на голосование

21:59

От девочки до карги: путинистка Долина села в лужу из-за корявой ретуши

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять