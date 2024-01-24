РФ выдала полный бред: экс-пленный объяснил, почему заявления об Ил-76 - ложь

Максим Колесников на собственном опыте объяснил, как на самом деле происходит перевозка военнопленных самолетом.

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Россия распространяет ложь на фоне падения Ил-76 / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, Википедия, instagram/yurasov.pro

Информация о том, что украинские военнопленные были на борту Ил-76, упавшего в Белгородской области, является российской ложью. В этом убежден украинский военный Максим Колесников, который лично прошел через российский плен. Он обратил внимание на очень важный нюанс.

Он не верит в то, что в самолете могло быть только 3 сопровождающих на 65 пленных, как утверждает российское Минобороны.

"А вот первая 100% ложь об Ил. Министерство обороны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и три сопровождающих. Это полный бред. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было где-то 20 сотрудников военной полиции", - написал Колесников на своей странице в Twitter. видео дня

Мужчина убежден, что таким образом россияне пытаются добиться только одного - безопасных полетов над РФ.

"Первое, что вы должны помнить - россияне врут всегда. Второе, военный самолет - легитимная цель. Россияне форсят вопрос с пленными для того, чтобы заставить Украину не сбивать самолеты над территорией РФ. Третье, пленных действительно регулярно перевозят самолетами, но это не повод верить Конашенкову", - написал он.

Падение Ил-76

Напомним, 24 января в Белгородской области РФ рухнул самолет Ил-76. Авиакатастрофа, вероятно, произошла возле хутора Кривого. Обломки самолета разлетелись на несколько километров. Российские Telegram-каналы сообщили, что на борту самолета якобы было 63 человека. Позже появилась информация, что на борту Ил-76 находились 75 человек (5 из них члены экипажа).

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что РФ будет через аварию Ил-76 скрывать насилие над пленными. По его мнению, россияне способны разбрасывать тела украинских пленных в зоне падения самолета.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил, что 24 января должен был быть обмен пленными, но он не проводится. В ГУР пока не могут подтвердить или опровергнуть информацию о том, были на борту военнопленные или нет.

Эксперты считают, что российский самолет Ил-76 был сбит на взлете.

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