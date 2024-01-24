РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году: эксперт озвучил сценарий

Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения.

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Россия готовит нападение на НАТО / коллаж: Главред, фото: НАТО, Минобороны РФ

В интервью Главреду полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов оценил сценарий нападения РФ на восточный фланг НАТО. Он также рассказал, возможен ли сценарий полномасштабного нападения РФ на НАТО летом 2025-го года.

"На мой взгляд, такой сценарий абсолютно нереалистичен. Даже та самая Bild ранее публиковала материалы, в которых говорилось о том, что Российской Федерации нужно минимум 3-5 лет для восстановления своего боевого потенциала", - считает эксперт.

Жданов подумал, что дело в том, что сегодня многие государства, особенно страны НАТО, включили Россию в список вероятных противников. Это логичный шаг, учитывая войну против Украины и ситуацию в целом.

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"Когда появляется новый вероятный противник, возникает и потребность отработать варианты кризисных ситуаций, которые могут возникнуть. Штабы национальных армий стран-членов НАТО начинают готовить и проводить командно-штабные военные игры и учения. Сначала штабы работают без войск, а потом уже в войсках отрабатывают элементы ситуации на местности с боевой стрельбой или без нее", - пояснил он.

Полковник запаса также отметил, что в руки издания Bild попал, скорее всего, сценарий одного из таких учений. Чтобы вариант развития событий был максимально реалистичным, его привязывают к календарным датам для соответствия периоду выполнения тех или иных мероприятий.

"Своей публикацией Bild в очередной раз подтвердила, что не является серьезной прессой. Сначала в газете пишут, что Путину нужно 3-5 лет, чтобы восстановиться и собраться в кучу для нападения, а через некоторое время уже утверждают, что он нападет", - добавил Жданов.

НАТО готовится к войне с РФ: что известно

Напомним, что НАТО предупреждает население Запада о подготовке к "всесторонней войне" с Россией. Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что силы НАТО готовятся к конфликту с Россией, однако, дискуссии гораздо шире.

Офицер объяснил, каких операций стоит ждать от армии РФ на границе стран НАТО. Если будет соответствующая возможность, считает Алексей Гетьман, российские оккупанты в странах Балтии или Польше будут реализовывать крымский сценарий.

НАТО закупит 220 тысяч артиллерийских боеприпасов для стран-членов НАТО. Столтенберг сообщил, что агентство НАТО по поддержке и закупкам подписало контракт на покупку 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

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