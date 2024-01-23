Офицер объяснил, каких операций стоит ждать от армии РФ на границе стран НАТО

Если будет подходящая возможность, считает Гетьман, русские оккупанты в странах Балтии либо Польши будут реализовывать крымский сценарий.

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Русские оккупанты в странах Балтии либо Польши хотят реализовать крымский сценарий - Алексей Гетьман / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Русские оккупанты не будут на танках с триколорами штурмовать восточный край НАТО (к примеру, Литву или Польшу), а будут действовать гибридно, попытаясь повторить крымский сценарий аннексии. Об этом в интервью Главреду рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Россияне будут использовать ползучую интервенцию и действовать тихонько, по чуть-чуть, путем определенных провокаций и информационных диверсий с целью якобы защиты русскоязычного населения в странах Балтии. Они не будут открыто применять вооруженные силы, потому что у них есть наработанный опыт гибридной войны. Они будут действовать иначе: например, в Эстонии или Литве могут появиться "зеленые человечки", которые "будут защищать русскоязычных". Россия не будет бить в лоб, потому что понимает, что сразу получит ответ", ‒ сказал он.

Будет подходящая возможность, считает Гетьман, русские оккупанты в странах Балтии либо Польши реализуют крымский сценарий.

"Продвижение по Сувалкскому коридору тоже невозможно. Там 100 километров, которые надо пройти по территориям стран НАТО. Российская армия не способна этого сделать, они могут лишь пугать. Вспомните, как россияне отжали Крым ‒ они зашли тогда, когда Украина была максимально ослабленной, потому что Янукович только что сбежал, а новая власть еще не успела сорганизоваться. И россияне сделали все очень быстро, потому что долго ждали и готовились к оккупации, развивая в Крыму свою "пятую колонну", агентов влияния и разведку. То же самое они сейчас делают в Польше, Литве, Эстонии и Латвии. Будет подходящая возможность - реализуют крымский сценарий. Уверен на 100%, что россияне не будут на танках с триколорами штурмовать Литву или Польшу, они не настолько глупы, поэтому будут действовать гибридно, как прописано в научных трудах Герасимова. Пусть аналитики на Западе просто ознакомятся с тем, что писал Герасимов – там указано все, как РФ будет действовать. Если нет, то пусть и дальше находятся в своих фантазиях, ведь непонимание ситуации приведет к худшим последствиям для тех, кто колеблется, помогать ли Украине должным образом", ‒ сказал эксперт.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Смотрите интервью Алексея Гетьмана Главреду:

Угроза нападения России на восточный фланг НАТО

Ранее журналисты немецкой газеты Bild опубликовали материал, в котором говорилось, что Германия готовится к отражению гибридной атаки РФ на восточный фланг НАТО. Согласно сценарию, атака на страны Балтии может произойти во второй половине 2024 года, а кульминация конфликта будет в мае-июне 2025-го.

В НАТО объявили о крупнейших учениях со времен Холодной войны – Steadfast Defender 2024. Они должны начаться на этой неделе. В маневрах примут участие около 90 тысяч военных, подключат десятки единиц боевой техники.

Страны Балтии готовятся отражать нападение России – Литва, Латвия и Эстония построят линии обороны из бетонных бункеров на границе со страной-агрессором. Такие укрепления должны позволить задержать противника до прибытия союзников.

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