Словакия будет помогать Украине, но не будет отправлять оружие - спикер парламента

Словакия отказалась поставлять Украине оружие со складов своей армии, но не планирует полностью разрывать военные контракты со страной.

https://glavred.info/world/slovakiya-budet-pomogat-ukraine-no-ne-budet-otpravlyat-oruzhie-spiker-parlamenta-10535885.html Ссылка скопирована

Правительство Словакии не будет разрывать с Украиной военные контракты / Коллаж: Главред, фото: spravy.pravda.sk, ua.depositphotos.com

Словакия не будет разрывать частные военные контракты с Украиной, несмотря на решение не отправлять Киеву оружие и технику со своих складов. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини сообщил об этом во время встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает HNonline.

По словам Пеллегрини, словацкие полугосударственные предприятия продолжают поставлять боеприпасы для Украины, а заводы на востоке страны ремонтируют украинскую военную технику по инициативе Германии. В то же время Пеллегрини подчеркнул, что правительство Словакии не будет посылать Киеву новой военной помощи со своих складов. Он утверждает, что это не означает, что Словакия отворачивается от Украины.

Спикер словацкого парламента подчеркнул, что Словакию по отношению к Украине следует оценивать по действиям, а не по политическим заявлениям. Таким образом он напомнил о гуманитарной и технической помощи Украине, помощь в разминировании, а также поставки помощи от Минздрава.

видео дня

"Важны реальные действия, которые предпринимает Словакия, и нет нужды говорить о том, как партия выражает себя", - отметил он.

Относительно пакета финансовой помощи, он отметил, что этот вопрос еще не обсуждался советом коалиции в Словакии. Кроме этого, он добавил, что Словакия хочет удостовериться, что 50 миллиардов "не останутся бесконтрольными и эти ресурсы не окажутся в руках спекулянтов".

Позиция Словакии относительно войны в Украине

Напомним, спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил, что Словакия не может оказывать военную помощь Украине из-за необходимости сохранения собственной обороноспособности. Вместо этого страна сосредоточится на гуманитарной помощи.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая с антиукраинскими заявлениями и лоббируя интересы Путина, намекнул, что Украине придется уступить территории в пользу России, чтобы завершить войну.

Как сообщал Главред, пророссийский премьер Словакии заявил, что стратегия Запада, направленная на обеспечение Украины оружием и финансами, не имеет перспектив на успех. По его мнению, оружие и деньги, которые поступают в Украину, являются пустой тратой. Он также утверждает, что Украина не способна на полноценное военное контрнаступление.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.