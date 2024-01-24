УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Словакия будет помогать Украине, но не будет отправлять оружие - спикер парламента

Руслана Заклинская
24 января 2024, 17:34
Словакия отказалась поставлять Украине оружие со складов своей армии, но не планирует полностью разрывать военные контракты со страной.
Словакия будет помогать Украине, но не будет отправлять оружие - спикер парламента
Правительство Словакии не будет разрывать с Украиной военные контракты / Коллаж: Главред, фото: spravy.pravda.sk, ua.depositphotos.com

Словакия не будет разрывать частные военные контракты с Украиной, несмотря на решение не отправлять Киеву оружие и технику со своих складов. Спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини сообщил об этом во время встречи с президентом Европарламента Робертой Мецолой, передает HNonline.

По словам Пеллегрини, словацкие полугосударственные предприятия продолжают поставлять боеприпасы для Украины, а заводы на востоке страны ремонтируют украинскую военную технику по инициативе Германии. В то же время Пеллегрини подчеркнул, что правительство Словакии не будет посылать Киеву новой военной помощи со своих складов. Он утверждает, что это не означает, что Словакия отворачивается от Украины.

Спикер словацкого парламента подчеркнул, что Словакию по отношению к Украине следует оценивать по действиям, а не по политическим заявлениям. Таким образом он напомнил о гуманитарной и технической помощи Украине, помощь в разминировании, а также поставки помощи от Минздрава.

видео дня

"Важны реальные действия, которые предпринимает Словакия, и нет нужды говорить о том, как партия выражает себя", - отметил он.

Относительно пакета финансовой помощи, он отметил, что этот вопрос еще не обсуждался советом коалиции в Словакии. Кроме этого, он добавил, что Словакия хочет удостовериться, что 50 миллиардов "не останутся бесконтрольными и эти ресурсы не окажутся в руках спекулянтов".

Позиция Словакии относительно войны в Украине

Напомним, спикер словацкого парламента Петер Пеллегрини заявил, что Словакия не может оказывать военную помощь Украине из-за необходимости сохранения собственной обороноспособности. Вместо этого страна сосредоточится на гуманитарной помощи.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая с антиукраинскими заявлениями и лоббируя интересы Путина, намекнул, что Украине придется уступить территории в пользу России, чтобы завершить войну.

Как сообщал Главред, пророссийский премьер Словакии заявил, что стратегия Запада, направленная на обеспечение Украины оружием и финансами, не имеет перспектив на успех. По его мнению, оружие и деньги, которые поступают в Украину, являются пустой тратой. Он также утверждает, что Украина не способна на полноценное военное контрнаступление.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Словакии военная помощь война России и Украины Роберт Фицо
Реклама

Главное за день

Буря из снега и дождей накроет всю страну: названы регионы, где будет опасный ветер

Буря из снега и дождей накроет всю страну: названы регионы, где будет опасный ветер

19:13 Синоптик
"Это угрожает жизни пленных": в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76

"Это угрожает жизни пленных": в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76

18:21 Украина
"18-летние - лучшие воины": генерал требует снизить призывной возраст до минимума

"18-летние - лучшие воины": генерал требует снизить призывной возраст до минимума

17:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:23

Версия россиян с военнопленными на борту Ил-76 рушится, как хрустальный замок

19:13

Буря из снега и дождей накроет всю страну: названы регионы, где будет опасный ветер

19:10

Хюррем уже не та: Волочкова опозорилась новым "царственным" луком

19:10

Российский Ил-76 мог просто упасть, но какой крик поднялся на империимнение

19:10

Лунный календарь 25 января 2024 года: почему в этот день нельзя стричься

Все версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошлоВсе версии падения Ил-76 под Белгородом: что на самом деле произошло
18:55

Почему нельзя спать с включенным отоплением: эксперты предупредили об угрозе:

18:51

"Совсем попутал берега?": Гончаренко пропиарился на пленных, Карась разгневан

18:39

"На границе проблем не было": Арестович признался, как выехал за границу

18:21

"Это угрожает жизни пленных": в ГУР заявили, что РФ спланировала падение Ил-76

Реклама
18:10

Никогда не покупайте это печенье: врач предупредила об опасностиВидео

18:00

Для чего нужны прорези на терке сбоку: их используют редко, но зря

17:54

"К годовщине войны": ЕС готовит мощные санкции против РФ и большую помощь Украине

17:41

Сыр из кефира в морозилке: мужчина показал необычный рецепт настоящего лакомства

17:34

Словакия будет помогать Украине, но не будет отправлять оружие - спикер парламента

17:27

Плагиат, "зрада" и прогнозы букмекеров: Мирошниченко прокомментировал скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение-2024

17:17

"18-летние - лучшие воины": генерал требует снизить призывной возраст до минимума

17:01

До падения Ил-76 фиксировались поставки ракет в Белгород по воздуху: реакция ВСУ

16:57

Сотворит чудо, о котором вы не догадываетесь: зачем пить яблочный уксус

16:53

В Донецкой области объявили срочную эвакуацию: в ОВА предупредили об опасности

16:29

Гороскоп на завтра 25 января 2024: Весам - новости, Водолею - знакомство

Реклама
16:27

РФ должна вывести 300 тысяч солдат из Украины для нападения на НАТО - генерал Эстонии

16:25

Неожиданный эффект: зачем хитрые хозяйки наклеивают скотч на совокВидео

16:22

"Проклятая плесень": Ольга Сумская рассказала, почему угодила в больницу

16:09

Таро-прогноз на полнолуние 25 января 2024: кого ждут деньги, а кого - проблемыВидео

15:59

Россия получила миллион боеприпасов: эксперт раскрыл угрозы

15:45

РФ выдала полный бред: экс-пленный объяснил, почему заявления об Ил-76 - ложь

15:39

Favbet Foundation передал ВСУ на Восточное направление два микроавтобуса и внедорожник

15:31

Удалось достичь согласия: Фицо заявил, что Словакия не заблокирует помощь Украине

15:28

Трубам придет конец: 3 вещи, которые категорически нельзя смывать в раковину

15:27

Звезду "Один дома" в критическом состоянии госпитализировали

15:21

В США сделали заявление о масштабном наступлении армии РФ: оккупанты изменили тактику

15:19

Дверь скрипит - чем смазать: простые средства избавят от жутких звуков

15:18

Гетманцев в ручном режиме требует от ФГВФЛ раскрыть банковскую тайну банка "Конкорд"

14:27

"Сегодня должен был быть обмен пленными": ГУР - о слухах вокруг падения Ил-76

14:07

Жена Виктора Павлика показала, как их пытаются рассорить "доброжелатели"

14:06

РФ будет через аварию "Ил-76" скрывать насилие над пленными - советник мэра Мариуполя

14:01

Головоломка для тех, у кого орлиное зрение: надо найти 4 лишние цифры за 5 секунд

14:00

Оккупанты привлекают свои "элитные" войска: Братчук рассказал о боях на Херсонщине

13:40

Скандальный премьер Словакии Фицо прибыл в Украину: все подробностиВидео

13:37

Что будет, если сдерживать чихание: врач предупредил о 3 возможных последствияхВидео

Реклама
13:36

Авиакатастрофа Ил-76: почему не видно разбросанных тел?мнение

13:05

"Решила сделать что-то кардинальное": Злата Огневич удивила сменой имиджа

13:05

Российский самолет "Ил-76" был сбит на взлете - СМИ

13:00

РФ начнет масштабную войну против НАТО в 2025 году: эксперт озвучил сценарий

12:57

Штаб по обращению с военнопленными сделал срочное заявление о падении Ил-76

12:47

Ваша кошка может быть гением: простой тест поможет определить IQ вашей кошки

12:44

Могилевская показала семейную идиллию с "мужем" и детьми в прелестном клипе

12:00

Китайский гороскоп на завтра 25 января: Змеи - отдохните, Кролики - проявите чувства

11:59

Может превратиться в яд: врач рассказал, сколько сала можно есть в деньВидео

11:54

"Появились две острые проблемы": Жданов рассказал, почему Запад задерживает помощь

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять