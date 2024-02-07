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Российские оккупанты захватили уже до 18% Авдеевки: куда продвинулся враг - DeepState

Яна Ставская
7 февраля 2024, 17:53
Противник давит на север Авдеевки, говорят аналитики.
Российские оккупанты захватили уже до 18% Авдеевки: куда продвинулся враг - DeepState
РФ пытается дожать Авдеевку / Коллаж Главреда. Фото: DeepState, Instagram libkos

Российские оккупанты усиливают давление на Авдеевку с севера, враг захватил уже почти 18% города, утверждают аналитики OSINT-сообщества DeepState.

По наблюдениям аналитиков, россияне продолжают вести штурмовые действия в частном секторе на севере города.

"Вчера противник перешел железнодорожный мост, а сегодня уже пытается через частный сектор пробиться в сторону автобазы и знака у въезда в Авдеевку. Кроме того, ежедневно происходит насыщение застройки личным составом", - говорится в сообщении.

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По состоянию на сейчас враг оккупировал около 18% территории города и продолжает давить, подчеркивают аналитики.

Оккупировав Авдеевку, россияне только "выровняют" линию фронта

Авдеевка была и остается политической целью для России, иначе военное командование страны-агрессора не тратило столько человеческого и технического ресурса на оккупацию разрушенного города, поделился экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

При этом россиянам не удастся захватить всю Донецкую область, даже оккупировав Авдеевку, пояснил он.

"И даже когда они ее дожмут, то практически выровняют линию фронта, а не прорвутся вглубь нашей территории. Это совершенно разные истории. Потому что для того, чтобы оккупировать всю Донецкую область, им надо где-то именно прорвать наш фронт", - ответил военный.

Ситуация в Авдеевке

В воскресенье, 4 февраля, ситуация в Авдеевке стала критической . Российские оккупанты вошли в город с севера - до "дороги жизни" украинских бойцов остаются сотни метров, сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Тогда оккупантам удалось, пользуясь погодными условиями, обойти украинские огневые позиции.

В то же время геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, показывают, что ВСУ недавно продвинулись на северо-восток от Невельского - на юго-запад от Авдеевки.

По словам главы Авдеевской МВА, оккупанты бросают значительные силы, но украинские войска отбивают их. Несмотря на многочисленные обстрелы и авиационные атаки, линия обороны держится. Уличных боев в городе нет, но есть отдельные столкновения.

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