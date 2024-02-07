Украинский флаг в Крынках: в ВСУ объяснили, что происходит на фронте

Гуменюк сообщила, что ВСУ продолжают мероприятия по удержанию позиций на левом берегу Днепра.

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Флаг Украины взвился в Крынках / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, полковник Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ продолжают мероприятия по удержанию позиций на левом берегу Днепра.

"Установление украинского флага в Крынках - это ответный жест на вызовы, которые создает в информационном обществе вражеская пропаганда. Которая пытается убедить местное население ТОТ, что они заброшены, что украинские Силы обороны выбиты с позиций, и там царят русские. Но все увидели, что там есть украинский флаг, и украинское сопротивление, и бойцы Сил обороны. Те два штурма, которые за прошедшие сутки враг смог провести, были для него безрезультатными и плачевными", - сообщила Гуменюк в эфире телеканала "Еспресо".

ВСУ продолжают мероприятия по удержанию позиций на левом берегу Днепра и работают над его расширением.

видео дня

"Установление флага в Крынках было нужно нашим бойцам, чтобы осознать, что нас оттуда не выбить. А также мирному населению левого берега, чтобы они чувствовали, что Украина рядом", - подчеркнула Гуменюк.

Ситуация на Херсонском направлении

Напомним, что ВСУ подняли украинский флаг в Крынках. Аналитики отмечают, что российская пропаганда постоянно заявляет о том, что российские оккупационные войска вернули контроль над этим населенным пунктом - ВСУ опровергли это.

РФ понесла колоссальные потери техники возле Крынок. Оккупационной армии России для эвакуации своей поврежденной техники под Крынками Херсонской области выделили 17-й танковый полк. Это свидетельствует об интенсивности российских потерь.

ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра. Гуменюк заявила, что украинские войска продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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