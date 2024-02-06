Удар для роспропаганды: ВСУ подняли украинский флаг в Крынках - Deepstate

Аналитики отмечают, что на левом берегу Днепра Силы обороны Украины продолжают вести тяжелые бои с превосходящими силами российских оккупационных войск.

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ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Силы обороны Украины подняли украинский фла г в населенном пункте Крынки на левом берегу Херсонской области. Соответствующее видео опубликовал мониторинговый проект Deepstate.

Аналитики отмечают, что российская пропаганда постоянно заявляет о том, что российские оккупационные войска вернули контроль над этим населенным пунктом и отодвинули украинских военных за Днепр.

"Бойцы 36-й ОБрМП так не считают. И теперь украинский флаг радует глаз наших военных и вопреки всей российской пропаганде будет мозолить россиянам. А генерал Теплинский так и останется нереализованным неудачником", - говорится в сообщении Deepstate. видео дня

Смотрите видео как ВСУ подняли украинский флаг в Крынках на левом берегу Херсонской области:

Фото: скриншот

Однако, как отметили в Deepstate, несмотря на это, интенсивные бои продолжаются, и радоваться еще рано. Враг постоянно подтягивает резервы, пытается вытеснить наших бойцов, а также уделяет большое внимание переправе и правому берегу.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, у российских войск на временно оккупированном левом берегу Херсонской области продолжают возникать проблемы со связью. Согласно сообщению Института изучения войны (ISW), оккупанты вынуждены ждать разрешения для использования артиллерии, после чего присылают фото- и видеоотчеты об уничтожении целей.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что украинские войска расширили плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Также на юге Украины оккупанты усилили использование дронов. ВСУ удерживают позиции под давлением вражеских атак и расширяют плацдарм в осложненных погодных условиях.

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