ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра

Армия Украины продолжает работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра.

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ВСУ расширили плацдарм на левом берегу / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"На сегодня наша работа имеет результат. Есть расширение плацдармов. Но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений, мы знаем, что их гораздо больше присутствующих на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующее тыловое основание, которое их может защищать, в отличие от наших, где за спинами Днепр", - рассказала Гуменюк во время брифинга.

Поэтому, по ее словам, надо быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на сейчас.

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Ситуация на Херсонщине: что известно

Напомним, что оккупанты стянули 10 тысяч россиян и хотят выбить ВСУ с плацдарма в Крынках. Гуменюк добавила, что в районе Крынок Херсонской области сконцентрировано много россиян. Военные призывают местных жителей выехать из зоны активных боевых действий.

Наталья Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок. Украинские военные в крайне тяжелых условиях удерживают позиции на левобережье Херсонщины и даже расширяют плацдарм. При этом российские оккупанты продолжают пытаться штурмовать позиции ВСУ.

На левобережье Херсонщины РФ пытается выбить ВСУ и нарывается на удары. Российские оккупационные войска провели 23 безуспешных атаки позиций ВСУ - враг понес значительные потери, сказали в Генеральном штабе.

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