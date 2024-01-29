ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"На сегодня наша работа имеет результат. Есть расширение плацдармов. Но надо осознавать, что линия фронта очень гибкая и под давлением вражеских подразделений, мы знаем, что их гораздо больше присутствующих на левом берегу, они гораздо лучше укреплены и имеют соответствующее тыловое основание, которое их может защищать, в отличие от наших, где за спинами Днепр", - рассказала Гуменюк во время брифинга.
Поэтому, по ее словам, надо быть очень осторожными в информационном пространстве и довольствоваться той информацией, которая может быть обнародована по состоянию на сейчас.
Ситуация на Херсонщине: что известно
Напомним, что оккупанты стянули 10 тысяч россиян и хотят выбить ВСУ с плацдарма в Крынках. Гуменюк добавила, что в районе Крынок Херсонской области сконцентрировано много россиян. Военные призывают местных жителей выехать из зоны активных боевых действий.
Наталья Гуменюк рассказала о ситуации возле Крынок. Украинские военные в крайне тяжелых условиях удерживают позиции на левобережье Херсонщины и даже расширяют плацдарм. При этом российские оккупанты продолжают пытаться штурмовать позиции ВСУ.
На левобережье Херсонщины РФ пытается выбить ВСУ и нарывается на удары. Российские оккупационные войска провели 23 безуспешных атаки позиций ВСУ - враг понес значительные потери, сказали в Генеральном штабе.
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