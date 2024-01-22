Ситуация нелегкая: Гуменюк рассказала о ходе боевых действий на левом берегу Днепра

По словам Гуменюк, россияне значительно активизировались на левом берегу Херсонщины с целью выбить украинских военных из занятых плацдармов.

https://glavred.info/ukraine/situaciya-nelegkaya-gumenyuk-rasskazala-o-hode-boevyh-deystviy-na-levom-beregu-dnepra-10535204.html Ссылка скопирована

Украинские защитники ведут ожесточенные бои на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Российские оккупанты понимают, что наступление на украинские позиции на левом берегу Днепра являются безрезультатными. В то же время, военное командование РФ приказало не использовать в ходе штурмов бронетехнику, а пешие атаки также не приносят желаемого результата. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя информацию о том, что российские военные отказываются штурмовать позиции на левом берегу Херсонщины.

"Очевидно, что такие выводы (безуспешность штурма на левобережье Херсонщины, - ред.) у них (россиян, - ред.) на поверхности. Российское командование запрещает использовать бронетехнику, потому что понимает, что теряет ее безвозвратно фактически при каждом штурме, и использует тактику пеших штурмов. То есть, чисто пехотные группы - 10-15 человек - направляются в направлении наших позиций, а потом с потерями до 70% возвращаются обратно", - отметила Гуменюк.

По словам Гуменюк, украинские военные мужественно держат оборону на этом направлении, тогда как враг, понеся потери, постоянно отступает на свои исходные позиции. Она также отметила, что Силы обороны Украины продолжают работу по расширению плацдармов на левом берегу Херсонщины.

видео дня

"То есть, 6 штурмов за сутки (россиян - ред.) - 6 неудачных попыток", - отметила она.

Она добавила, что российские оккупационные войска продолжают активно применять БПЛА для атаки на позиции украинских войск.

"Прошлая неделя была непростой, хотя общая напряженность была несколько ниже, чем в предыдущую неделю. Снижение активности тактической авиации врага связано преимущественно с погодными условиями и с тем, что враг делает выводы из тех поражений, которые он имел в конце прошлого года и в начале этого", - сказала Гуменюк.

Она также указала, что в течение прошлой недели оккупанты продолжали использовать различные модификации беспилотников для сброса примерно 40 единиц разрывных снарядов. Она сделала вывод, что враг ищет альтернативные методы, если не может использовать артиллерию.

"Пытаясь выбить нас с занимаемых позиций на левом берегу Днепра, враг интенсивнее применял штурмы - от 1-2 до 10+ в течение суток. Это также было связано с ротацией личного состава и с погодными сложностями", - отметила она.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины уничтожили 22 единицы Черноморской группировки кораблей российских оккупантов. Об этом сообщил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук. Также, по его словам, еще 13 единиц были повреждены.

22 января во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы, и в небе был виден столб дыма. Местные Telegram-каналы, ссылаясь на российских оккупантов, сообщали об "атаке ВСУ" на энергообъекты, указывая, что были атакованы три электроподстанции.

Аналитики Института изучения войны также сообщают, что российские оккупанты продвинулись в Авдеевке, в Донецкой области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.