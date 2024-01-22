Пытался сбежать за границу: сына Гринкевича задержали в Одессе

Роман Гринкевич пытался сегодня утром выехать за границу, но был задержан правоохранителями.

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Роман и Игорь Гринкевичи / Коллаж: Главред, фото: HOPE.UA

В Одессе задержали Романа Гринкевича - сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. Задержание произошло сегодня в 6:50 утра при попытке пересечения границы. Об этом заявил во время брифинга 22 января генпрокурор Андрей Костин.

"При попытке пересечения границы задержан пятый участник преступной организации, которая поставила для ВСУ некачественную одежду на 1 млрд грн", - сказал Костин.

РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет о том, что задержан именно Роман Гринкевич.

видео дня

Смотрите видео - Андрей Костин сообщил, что в Одессе задержали пятого фигуранта дела Гринкевича:

По данным следствия, подозреваемый выехал в Одессу ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны.

19 января по ходатайству прокуроров суд предоставил разрешение на его задержание.

Госбюро расследований опубликовало фото задержания Гринкевича-младшего:

Роман Гринкевич задержан / Фото: ГБР

Роман Гринкевич / Фото: ГБР

Роман Гринкевич / Фото: ГБР

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Остальные четверо подозреваемых находятся под стражей.

Смотрите видео - Кадры задержания Романа Гринкевича:

Дело Гринкевича

В конце декабря работники ДБР задержали Игоря Гринкевича, предлагавшего 500 тысяч долларов взятки одному из руководителей Главного следственного управления Бюро за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний.

30 декабря 2023 года Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429 млн 440 тыс. грн.

По данным ДБР, компании Гринкевича выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды на сумму более 1,5 миллиарда гривен. Однако многие контракты не были исполнены, а некоторые не в полном объеме или по завышенным ценам. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,2 миллиарда гривен.

11 января стало известно, что имущество Игоря Гринкевича было арестовано.

Всем участникам, включая Игоря и Романа Гринкевича, сообщили о подозрении в создании преступной организации и участии в ней, а также мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Трем фигурантам по делу о поставке для ВСУ избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

18 января в Государственном бюро расследований заявили, что Гринкевич-младший сбежал.

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