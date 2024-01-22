"Нет такого ресурса": в Нацполиции рассказали, будут ли массово раздавать повестки

Руководитель Нацполиции Иван Выговский прокомментировал свое отношение к идее привлечения полицейских к раздаче повесток военнообязанным.

https://glavred.info/ukraine/net-takogo-resursa-v-nacpolicii-rasskazali-budut-li-massovo-razdavat-povestki-10535153.html Ссылка скопирована

По словам начальника Нацполиции генерала Ивана Выговского, у ведомства попросту не хватит сотрудников на массовую раздачу повесток / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

У Нацполиции сейчас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского и помогать тому в раздаче повесток. Об этом заявил руководитель ведомства Иван Выговский в интервью "РБК-Украина".

Генерал рассказала, что полиция максимально способствует сотрудникам ТЦК в том, чтобы устанавливать местонахождение уклонистов и, согласно полномочиям и при наличии необходимых документов от ТЦК, доставлять туда таких людей.

"Но вручение повесток, совместные наряды – дополнительная нагрузка, и у нас нет такого ресурса, чтобы поставить возле каждого работника ТЦК еще и полицейского. Мы стоим на блокпостах, ежедневно выполняем свои обязанности, в том числе и не свойственные полиции функции. Мы готовы помогать, но лично физически полицейские ходить раздавать повестки не будут. По крайней мере, до тех пор, пока законом не будет установлена такая норма и это не будет определено нашим функционалом", — отметил он.

видео дня

По словам Выговского, если новым законом будет установлена норма вручения повесток сотрудниками полиции, то у Нацполиции попросту не хватит сотрудников.

"Фактически у нас в строю 98 тысяч полицейских. Из них чуть больше 20 тысяч — женщин. Берем ежесуточные наряды по стране, это где-то 7 тысяч нарядов, в которых задействовано более 20 тысяч полицейских. С 24 февраля 2022 года мы работаем в усиленном варианте несения службы – 24/7 все полицейские в строю, а также около 15 тысяч дознавателей и следователей, ежедневно расследующих уголовные производства, в том числе более сотни тысяч военных преступлений, около 20 тысяч оперативников ежедневно раскрывают тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, была создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", которая непосредственно участвует в отпоре вооруженной агрессии РФ", — пояснил Выговский.

Мобилизация в Украине - свежая информация

Напомним, в стране приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

Также, около недели назад Верховная Рада Украины отозвала законопроект о мобилизации и вернула его на доработку Кабинету Министров вместе с замечаниями, которые коснулись разных норм. О том, что конкретно потребовали изменить в ВР сообщил Руслан Стефанчук.

Помимо прочего, в Украине есть потребность увеличивать мощности собственных оборонных предприятий, это повлияет на ход мобилизации и бронирования от нее некоторых граждан. Об этом сообщила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.