В небе - черный столб дыма: в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы

В ряде районов Донецка пропал свет. В часности, обесточен Куйбышевский район, частично - Ворошиловский и Киевский.

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Взрывы в Донецке прогремели утром 22 января / Фото: соцсети

Утром в понедельник, 22 января, во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы - в небе виднеется столб дыма.

Местные Telegram-каналы со ссылкой на российских оккупантов пишут, об "атаке ВСУ" на энергообъекты. Якобы атакованы три электроподстанции.

По данным РЭС, повреждения серьезные.

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В Сети сообщают о том, что в ряде районов Донецка пропал свет. В часности, обесточен Куйбышевский район, частично - Ворошиловский и Киевский.

Кроме того, частично без света остались жители Кировского, Буденовского, Петровского и Ленинского районов.

После взрывов в небе виднеется столб дыма / Фото: соцсети

Как сообщал Главред, 21 января в Донецке раздались взрывы на рынке в районе Текстильщика. Пророссийские боевики в сети не скрывают, что там находились российские военные.

В ударе традиционно обвиняют ВСУ. На кадрах пропагандисты показывают тела погибших в одежде гражданских.

Напомним, 1 января в Донецке было шесть "прилетов" по отелю с оккупантами. В отеле собралась на новогодний ужин "элита" оккупантов вместе с московскими гостями. Всего в гостинице присутствовало не более 20 человек - участников закрытой вечеринки. В числе погибших два человека, которые входят в ближайшее окружение замглавы АП диктатора Владимира Путина Сергея Кириенко.

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