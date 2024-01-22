В небе - черный столб дыма: в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы

Утром в понедельник, 22 января, во временно оккупированных Донецке и Макеевке прогремели взрывы - в небе виднеется столб дыма.
Местные Telegram-каналы со ссылкой на российских оккупантов пишут, об "атаке ВСУ" на энергообъекты. Якобы атакованы три электроподстанции.
По данным РЭС, повреждения серьезные.
В Сети сообщают о том, что в ряде районов Донецка пропал свет. В часности, обесточен Куйбышевский район, частично - Ворошиловский и Киевский.
Кроме того, частично без света остались жители Кировского, Буденовского, Петровского и Ленинского районов.
Как сообщал Главред, 21 января в Донецке раздались взрывы на рынке в районе Текстильщика. Пророссийские боевики в сети не скрывают, что там находились российские военные.
В ударе традиционно обвиняют ВСУ. На кадрах пропагандисты показывают тела погибших в одежде гражданских.
Напомним, 1 января в Донецке было шесть "прилетов" по отелю с оккупантами. В отеле собралась на новогодний ужин "элита" оккупантов вместе с московскими гостями. Всего в гостинице присутствовало не более 20 человек - участников закрытой вечеринки. В числе погибших два человека, которые входят в ближайшее окружение замглавы АП диктатора Владимира Путина Сергея Кириенко.
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