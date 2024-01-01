Уничтожены люди замглавы АП Путина: детали удара по оккупантам в Донецке

Удар был нанесен по высокопоставленным оккупантам РФ, которые собрались в гостинице "Донбасс Палас".

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В Донецке уничтожены представители Сергея Кириенко / Коллаж: Главред: Фото: УНИАН, скриншот

Стали известны новые подробности удара по оккупантам РФ в захваченном Донецке в ночь на 1 января.

В российских Telegram-каналах подтверждается информация о том, что удар был нанесен по высокопоставленным оккупантам РФ, которые собрались в гостинице "Донбасс Палас".

"В то время там проходило празднование Нового года с участием нескольких высокопоставленных военных, военкоров и чиновников местной администрации", - отмечается в сообщении.

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Уточняется, что всего в гостинице присутствовало не более 20 человек - участников закрытой вечеринки.

"К этому моменту известно минимум о шести погибших. Хотя публично заявили о четырех. По нашим данным, в числе погибших двое непростых гостей из Москвы. Их визит в Донецк хранился в тайне и о их гибели не спешили докладывать в столицу. Оба входят в ближайшее окружение Сергея Кириенко (замглавы АП диктатора Владимира Путина, - ред.)", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Донецке было шесть "прилетов" по отелю с оккупантами. В отеле собралась на новогодний ужин "элита" оккупантов вместе с московскими гостями.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецке - мощная "бавовна": был "прилет" по военной базе оккупантов. Взрыв прогремел в Буденовском районе временно оккупированного Донецка. Клубы черного дыма видно из разных частей города.

Ранее в глубоком тылу оккупантов произошел сильнейший взрыв. В поселке Седово Донецкой области, который расположен на берегу Азовского моря, в небо поднялся огромный огненный столб и звучит детонация. По данным советника мера Мариуполя Петра Андрющенко, на месте "прилета" была стоянка военных машин оккупантов, а также склад БК.

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