Празднование не по плану: в Донецке - шесть 'прилетов' по отелю с оккупантами

В ночь на 1 января в оккупированном Донецке произошло шесть прилетов по гостинице "Донбасс Палас". Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко и российские телеграм-каналы.
"Ночью по донецкому отелю "Донбасс Палас" было шесть прилетов. Там собралась на новогодний ужин "элита" оккупантов вместе с московскими гостями", - сказал Цаплиенко.
Взрывы прогремели сразу после новогоднего поздравления Путина. Оккупанты как раз встречали Новый год за столом.
На новогодний ужин в отеле собрались "сливки" оккупантов вместе с гостями из Москвы. По словам Цаплиенко, в результате взрывов четверо россиян ликвидированы, а еще 13 - ранены.
На видео, снятом после обстрела, видно поврежденное здание, выбитые окна и изуродованное авто. Рядом с отелем стоит "скорая".
Удары по оккупантам
Как сообщал Главред, 28 ноября, на временно оккупированной территории Херсонской области произошел взрыв. Украинские военные атаковали здание в селе Юбилейное, где проходило совещание оккупантов.
Также в результате атаки на "отдел полиции" РФ в Херсонской области было уничтожены четыре полицейских, включая "начальника тыла" и "заместителя начальника отдела", а еще 17 человек получили ранения.
Напомним, вечером 30 декабря, во время ракетной атаки на Харьков, россияне попали в здание гостиницы "Kharkiv Palace" и жилой дом. Десятки людей, в том числе немецкие журналисты, пострадали в результате этих обстрелов.
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