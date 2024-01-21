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Подставили под огонь гражданских: оккупанты поймали прилет в Донецке

Яна Ставская
21 января 2024, 11:51
Снаряд, как утверждают террористы, упал, когда на рынок приехали российские военные.
Подставили под огонь гражданских: оккупанты поймали прилет в Донецке
РФ прикрывается гражданским населением / Коллаж Главреда. Фото: Telegram Типичный Донецк

В Донецке раздались взрывы на рынке в районе Текстильщика. Пророссийские боевики в сети не скрывают, что там находились российские военные.

Фото и видео с места прилета публикуют местные подконтрольные Москве телеграмм-каналы. В ударе традиционно обвиняют ВСУ. На кадрах пропагандисты показывают тела погибших в одежде гражданских.

Вместе с тем, террористы "ДНР" сообщают, что прилет пришелся по месту скопления их военных.

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"Как только приехали - упал снаряд. Много погибших. Там бабушки торгуют. Именно на перекрестке, где бабушки торгуют… Много людей погибло, раненых много. Все военных, которые покупали, побежали на помощь", - жалуется один из боевиков.

Как отмечает журналист Денис Казанский, еще накануне, 20 января, сами же коллаборанты из Ясиноватой прямо писали, что российские военные ведут огонь из жилых кварталов, прикрываясь гражданскими.

Ситуация на фронте

Накануне стало известно, что украинские войска отступили из села Крахмальное, которое расположенное на автомобильной дороге Купянск-Сватово.

Крохмальное находилось под контролем российских войск в 2022 году, затем было освобождено во время Харьковской контрнаступательной операции Сил обороны Украины, а сейчас село снова оказалось под оккупацией россиян.

В то же время офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов сообщил, что российская армия накапливает силы и средства во временно оккупированных Донецке и Макеевке для возобновления наступательных действий возле Авдеевки.

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война в Украине новости Донецка
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