Уничтожение флота РФ в Черном и Азовском морях: в ВСУ намекнули на новые цели

Носители крылатых ракет оккупанты передислоцировали из Крыма в Новороссийск, подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

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ВСУ уничтожают корабли РФ в Черном море / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

В ходе боевых действий украинские защитники уничтожили 22 единицы флота российских оккупантов, сообщил спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

В то же время повреждены еще 13 единиц, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

По словам спикера ВМСУ, среди приоритетных целей носители крылатых ракет, ведь в азовско-черноморском регионе их не менее десяти, в том числе 4 субмарины. Также среди целей большие десантные корабли, так же и остальные боевые единицы, которые могли бы участвовать в боевых действиях против Украины.

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Он уточнил, что агрессор в основном использует носители крылатых ракет для нанесения огневого поражения по нашей территории. Для ВМС приоритетом является обеспечение безопасности в противодействии кораблям, являющимся носителями крылатых ракет.

"Больше всего угрожают носители крылатых ракет. Это оружие дистанционного фактического действия, его можно применять из разных уголков Черного моря, сохранять какое-то расстояние достаточно большое, насколько это возможно в Черном море, для того чтобы как-то обеспечить их безопасность. На данный момент эти корабли являются наибольшей угрозой для Украины", – подчеркнул спикер ВМС.

По его словам, носители крылатых ракет оккупанты в первую очередь передислоцировали из Крыма в Новороссийск, другие пункты базирования. Вместе с тем он уточнил, что враг пока не может применять по назначению БДК, ведь провести сейчас операцию по высадке десанта практически невозможно.

"Из 13 единиц, которые они собрали перед началом полномасштабного вторжения, в строю сейчас остается только шесть. Семь единиц выведены из строя, 3 из них навсегда, 4 – находятся на длительном ремонте", – добавил Плетенчук.

Уничтожение БДК Новочеркасск

Как сообщалось ранее, после атаки на БДК "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка. В момент атаки в ночь на 26 декабря на корабле находились 77 моряков.

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск".

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.

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