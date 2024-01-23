УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Получают отпор и убегают: Гуменюк рассказала о боях на юге Украины

Руслана Заклинская
23 января 2024, 10:44
Враг, компенсируя давление, использует артиллерию, авиацию и беспилотники различных модификаций.
Получают отпор и убегают: Гуменюк рассказала о боях на юге Украины
Оккупанты используют погодные условия на юге / Коллаж: Главред, фото: 56 мотопехотная отдельная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

На юге Украины российские силы существенно усилили применение дронов. На левом берегу Херсонщины Вооруженные Силы Украины удерживают позиции под давлением вражеских атак, расширяя плацдарм под непростыми погодными условиями. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они пытаются компенсировать те потери времени, которые были у них из-за погодных условий. Сейчас используя такое окошко погодных возможностей, враг активизировал использование беспилотников. Более 30 зафиксировано, это FPV-дроны и дроны, которые сбрасывали осколочные боеприпасы", - сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, за последние сутки зафиксировано более 30 дронов. Интенсивность артиллерийских ударов держится на высоком уровне, однако Вооруженные Силы Украины ведут успешную контрбатарейную работу. В результате действий украинских защитников удалось уничтожить установку "Град", семь пушек, две САУ и 11 единиц автобронетанковой техники врага.

видео дня

"Есть активизация в сторону Очаковского района. Враг пытается давить с помощью дронов и покрывать территорию артиллерией. Враг пытается держать на высоком уровне интенсивности удары артиллерией, доводя их до отметки 100. Сейчас это им делать сложнее, потому что за прошедшие сутки наша контрбатарейная работа была достаточно результативной. Уничтожена установка "Град", семь пушек, две САУ и 11 единиц автобронетанковой техники", - отметила она.

Ситуация на левом берегу Херсонщины

На левом берегу Херсонщины ситуация также осложнена, но ВСУ удерживают позиции и расширяют плацдарм под давлением вражеских атак, в частности в Очаковском районе.

"Приходится удерживать позиции в сложных условиях. Приходится в непростых условиях под давлением вражеских атак продолжать работы по расширению плацдарма. За прошедшие сутки интенсивность вражеских атак немножко снизилась. Лишь к одной атаке они прибегли. Получили отпор и вернулись на свои позиции", - добавила Гуменюк.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал Главред, в зоне ответственности Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Враг активно пытается выбить украинские подразделения с позиций на левобережье Днепра.

Напомним, оккупанты поняли безрезультатность наступления на украинские позиции на левом берегу Днепра. Военное командование РФ запретило использовать бронетехнику в ходе штурмов, поскольку ее потери неприемлемы.

Также Силы обороны Украины активно работают на левом берегу Днепра, расширяя плацдарм вблизи населенного пункта Крынки. Вражеские потери в результате неуспешных штурмов достигли 70%.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Левый берег Херсонская область война России и Украины Наталья Гуменюк
Реклама

Главное за день

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

11:45 Мир
РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цель

РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цель

10:10 Украина
Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадали

Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадали

09:37 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:46

ЕС готовит жесткие меры против Венгрии за блокирование помощи Украине - Bloomberg

11:45

Лавров заявил о готовности к мирным переговорам с Украиной и назвал условие

11:28

"Так позорно упасть": EL Кравчук жестко распек сбежавшую в РФ Ани Лорак

11:06

Используют тактику истощения врага: почему ВСУ вышли из Крахмального - эксперт

10:59

Китайский гороскоп на завтра 24 января: Козы - держитесь в тени, Драконам - романтика

Горящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 январяГорящие авто в Киеве и уничтожение дома в Харькове: ракетная атака РФ 23 января
10:44

Получают отпор и убегают: Гуменюк рассказала о боях на юге Украины

10:39

Церковный праздник 24 января: не завязывайте узлы в день преподобной Ксении

10:26

"За три рубля маму продаст": бывшая Тимощука рассказала, как он лжет детям по поводу РФ

10:10

РФ запустила по Украине более 40 ракет: силы ПВО уничтожили 21 вражескую цельФотоВидео

Реклама
09:54

"Палят из всего, что есть": начальник МВА рассказал о ситуации вблизи Авдеевки

09:42

За пару часов до концерта: в сеть попало видео выступления Меладзе, когда он узнал о смерти отцаВидео

09:41

20 баллистических и крылатых ракет: власти Киева озвучили детали удара по столице

09:37

Ракетный удар РФ убил 5 украинцев, еще как минимум 40 - пострадалиФото

09:36

Кофейная гуща незаменимая в ванной: что с ней делают хитрые хозяеваВидео

09:21

"Следующие месяцы будут критическими для Украины": у Байдена призвали Конгресс действовать

09:00

Европа к войне не готова, РФ способна захватить страны Балтии, как Крым - ГетьманЭксклюзив

08:50

Путинистку Талызину госпитализировали в тяжелом состоянии

08:10

Трамп избавился от Десантиса, но этого мало для победымнение

07:41

РФ атаковала Харьков: разрушен жилой дом, есть жертвы, пострадала 10-летняя девочка

07:08

В Киеве прогремели мощные взрывы: горели автомобили, есть жертва и пострадавшиеФото

Реклама
06:37

РФ запустила ракеты, по всей Украине объявлена тревога: что известно

06:10

Новый триумф Трампа?мнение

05:50

Что будет, если потеряли крестик: мольфар призывает не совершать самую большую ошибкуВидео

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 7 секунд найти черепаху

05:10

Ракеты для Крымского моста: эксперт объяснил цель визита Макрона в Украину

04:30

Скорлупа будет отпадать сама по себе: как легко и за минуты почистить орехиВидео

04:00

Онемели руки и ноги: звезда "50 оттенков серого" попал к врачам после атаки насекомых

03:24

Мудрец, искатель или маг: как подобрать стиль для вашего архетипа

02:45

Бывшая невестка Елизаветы II получила второй за полгода тяжелый диагноз

02:15

РФ может открыть второй фронт: когда и где Путин планирует развязать новую войну

01:31

Желтое станет бeлым: 3 способа довести унитаз до идеального блеска

00:43

Там, где может напасть РФ: Польша и Литва проведут учения в Сувалкском коридоре

00:08

Останется хрустящим и не пожелтеет: простой рецепт нежного безе от шеф-кондитера

22 января, понедельник
23:41

МВА – о ситуации у Авдеевки: обстановка очень сложная, враг уничтожает город

23:06

Мощная магнитная буря затягивается: страну атаковал почти 7-балльный шторм

22:37

Вину не признал и выдумывал отмазки: суд отправил под стражу сына Гринкевича

22:35

Боррель ответил на уверенность Трампа закончить войну в Украине за "24 часа"

22:30

РФ созвала Совбез, чтобы пожаловаться на помощь Украине: в ООН ей отвесили пощечину

21:56

Как избавиться от ужасного храпа: с этим методом будете спать, как младенец

21:54

Какие джинсы будут в моде в 2024 году: стилист Рябич назвала трендовые модели

Реклама
21:38

Между ФРГ и Францией разразились споры из-за Украины: в Bloomberg узнали детали

21:28

Человек сгорел заживо: россияне жестоко обстреляли ХарьковщинуФото

20:54

Командующий Сырский о фронте: ситуация напряженная, РФ бьет артиллерией и БПЛА

20:46

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт бросает актерскую карьеру ради мечты

20:46

Украина может получить российские активы: в ЕС ошарашили приятными новостями

20:10

"Гринкевича московиты задержали": скандальная Фарион внезапно набросилась на ГБР

20:09

Вышел из гонки: республиканцы могут выдвинуть единого кандидата на выборах в США

19:42

Сколько воды надо пить в день: призер мирового чемпионата развеял миф

19:33

Карма действует: В РФ дали "по хвосту" предательнице Лолите, ей пришлось снова извиняться

19:20

Границу закроют на 50 лет: правительство готовит новые санкции против России

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять