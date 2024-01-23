Получают отпор и убегают: Гуменюк рассказала о боях на юге Украины

Враг, компенсируя давление, использует артиллерию, авиацию и беспилотники различных модификаций.

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Оккупанты используют погодные условия на юге / Коллаж: Главред, фото: 56 мотопехотная отдельная Мариупольская бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

На юге Украины российские силы существенно усилили применение дронов. На левом берегу Херсонщины Вооруженные Силы Украины удерживают позиции под давлением вражеских атак, расширяя плацдарм под непростыми погодными условиями. Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Они пытаются компенсировать те потери времени, которые были у них из-за погодных условий. Сейчас используя такое окошко погодных возможностей, враг активизировал использование беспилотников. Более 30 зафиксировано, это FPV-дроны и дроны, которые сбрасывали осколочные боеприпасы", - сказала Гуменюк.

По словам Гуменюк, за последние сутки зафиксировано более 30 дронов. Интенсивность артиллерийских ударов держится на высоком уровне, однако Вооруженные Силы Украины ведут успешную контрбатарейную работу. В результате действий украинских защитников удалось уничтожить установку "Град", семь пушек, две САУ и 11 единиц автобронетанковой техники врага.

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"Есть активизация в сторону Очаковского района. Враг пытается давить с помощью дронов и покрывать территорию артиллерией. Враг пытается держать на высоком уровне интенсивности удары артиллерией, доводя их до отметки 100. Сейчас это им делать сложнее, потому что за прошедшие сутки наша контрбатарейная работа была достаточно результативной. Уничтожена установка "Град", семь пушек, две САУ и 11 единиц автобронетанковой техники", - отметила она.

Ситуация на левом берегу Херсонщины

На левом берегу Херсонщины ситуация также осложнена, но ВСУ удерживают позиции и расширяют плацдарм под давлением вражеских атак, в частности в Очаковском районе.

"Приходится удерживать позиции в сложных условиях. Приходится в непростых условиях под давлением вражеских атак продолжать работы по расширению плацдарма. За прошедшие сутки интенсивность вражеских атак немножко снизилась. Лишь к одной атаке они прибегли. Получили отпор и вернулись на свои позиции", - добавила Гуменюк.

Ситуация на юге Украины

Как сообщал Главред, в зоне ответственности Сил обороны юга продолжается контрбатарейная борьба. Враг активно пытается выбить украинские подразделения с позиций на левобережье Днепра.

Напомним, оккупанты поняли безрезультатность наступления на украинские позиции на левом берегу Днепра. Военное командование РФ запретило использовать бронетехнику в ходе штурмов, поскольку ее потери неприемлемы.

Также Силы обороны Украины активно работают на левом берегу Днепра, расширяя плацдарм вблизи населенного пункта Крынки. Вражеские потери в результате неуспешных штурмов достигли 70%.

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